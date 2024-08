NASCAR Cup Series, Richmond: Dillon torna a vincere nell’Overtime più concitato della stagione

Austin Dillon torna a vincere dopo due anni nella NASCAR Cup Series. L’alfiere del RCR e Chevrolet si impone al Richmond Raceway nell’ultimo giro dopo una discutibile bagarre contro la Ford #22 di Joey Logano e la Toyota #11 di Denny Hamlin.

La prima corsa della più importante serie statunitense riservata alle stock car dopo la pausa dedicata ai Gioghi Olimpici di Parigi 2024 si è aperta con un vero e proprio dominio da parte delle Toyota Camry del Joe Gibbs Racing. Christopher Bell ha fatto la differenza, abile con l’auto #20 a precedere i compagni di box Denny Hamlin #11 e Martin Truex Jr #19 al termine della Stage 1.

L’inizio della seconda parte della seconda sfida dell’anno presso il Richmond Raceway ha visto il primo vero colpo di scena con l’inserimento al comando di Daniel Suarez. Il messicano di Trackhouse Racing, fresco di rinnovo contrattuale, ha infatti fatto la differenza risalendo il gruppo nei primi giri grazie all’utilizzo delle gomme morbide.

L’ex campione della NASCAR Xfinity Series è stato il primo ad optare per montare la mescola ‘alternativa’, una variabile assoluta per la NASCAR. Gli organizzatori hanno deciso di fornire a tutti i team due treni di pneumatici differenti da utilizzare in gara: una scelta volta a movimentare la competizione all’intero di uno dei short-track più celebri del calendario.

Hamlin è tornato davanti a tutti con il passare dei giri, il nativo di Tampa ha ritrovato il primato a meno di 100 giri dalla fine. Il tre volte vincitore della Daytona 500 è rimasta l’unica Toyota del Joe Gibbs Racing in vetta vista la sanzione per speeding in pit lane di Bell e dei significativi problemi al motore per Truex Jr.

La gara si è ravvivata a 69 giri dalla fine: senza caution il duello si è acceso in pista ed ai box con una strategia sempre più determinante. Hamlin ha iniziato a doversi difendere anche dal ritorno da parte di Austin Dillon, protagonista di una prova sontuosa con la propria Chevrolet Camaro #3 targata RCR.

Il sorpasso è arrivato a 29 giri alla fine dopo una lunga rincorsa. Il 34enne nativo dello Stato del North Carolina ha subito allungato sul più quotato rivale all’inseguimento di una vittoria importantissima in ottica Playoffs, ricordiamo infatti che come sempre un singolo acuto prescrive l’accesso diretto alla fase più importante del campionato.

Tutto è cambiato a 3 giri dalla fine con un clamoroso contatto in curva 1 tra Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing Chevrolet #47) e Ryan Preece (Stewart-Haas Racing Ford #41). L’intero schieramento ha quindi deciso di tronare ai box per montare l’ultimo treno di gomme morbide a disposizione, una scelta non disponibile per Daniel Suarez. Quest’ultimo aveva infatti provato nell’ultimo pit stop in regime di bandiera verde di montare la mescola più performante al fine di sorprendere i rivali, una strategia differente di fatto dall’inizio della Stage 2 con oltre 300 giri ancora da disputare.

Dopo una breve pausa per spostare la Ford Mustang #41 ferma in curva 1-2, la gara è ripartita per l’Overtime con Dillon davanti a Joey Logano (Penske Ford #22), Denny Hamlin (Gibbs Toyota #11) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45).

Il restart ha favorito la Ford #22 che senza particolari problemi ha conquistato il primato in curva 1-2 sulla Camaro #3. La Chevrolet del RCR ha provato in ogni modo a tornare all’assalto del due volte campione, curva 3-4 della tornata conclusiva hanno deciso le sorti della competizione.

L’ex vincitore della Daytona 500 ha spinto in testacoda Logano nel tentativo di vincere, il contatto ha permesso ad Hamlin di tornare in vetta alla classifica per qualche secondo. Una successiva toccata con ancora protagonista la Chevrolet #3 ha messo infatti fuori gioco anche il portacolori di Joe Gibbs Racing, quinto sotto la bandiera a scacchi.

Discutibile quindi il finale della gara di Richmond, Dillon ha in ogni caso colto la quinta gioia nella NASCAR Cup Series dopo 68 corse d’attesa (non vinceva dalla tappa estiva di Daytona 2022). Reddick #45 e Bubba Wallace #23 con la seconda Toyota Camry del 23XI Racing hanno completato la Top3 davanti alla Chevrolet Camaro #1 Trackhouse Racing di Ross Chastain e la già citata Toyota #11 di Hamlin.

La NASCAR continuerà settimana prossima dal Michigan. La stagione non si fermerà più fino a novembre con il ‘Championship 4’ che nuovamente si terrà in quel di Phoenix.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES RICHMOND

3 RUN Austin Dillon Chv 408 23.424 115.266 22.916 117.822 7

45 PIT Tyler Reddick Tyt 408 0.117 0.117 23.160 116.58 22.826 118.286 7

23 PIT Bubba Wallace Tyt 408 0.278 0.161 23.160 116.58 22.935 117.724 8

1 PIT Ross Chastain Chv 408 0.541 0.263 23.196 116.399 23.030 117.238 8

11 PIT Denny Hamlin Tyt 408 0.575 0.034 23.788 113.503 22.735 118.76 8

20 PIT Christopher Bell Tyt 408 0.667 0.092 23.340 115.681 22.758 118.64 9

5 PIT Kyle Larson Chv 408 0.872 0.205 23.249 116.134 23.249 116.134 7

77 PIT Carson Hocevar Chv 408 0.902 0.030 23.297 115.895 23.043 117.172 8

9 PIT Chase Elliott Chv 408 1.273 0.371 23.432 115.227 23.231 116.224 8

99 PIT Daniel Suarez Chv 408 1.410 0.137 23.675 114.044 23.256 116.099 8

12 PIT Ryan Blaney Frd 408 1.489 0.079 23.631 114.257 23.216 116.299 8

8 PIT Kyle Busch Chv 408 1.661 0.172 23.336 115.701 23.185 116.455 8

24 PIT William Byron Chv 408 1.857 0.196 23.429 115.242 23.090 116.934 8