NASCAR, calendario 2025: il Messico ‘toglie’ una gara a Richmond, Talladega al ‘Round of 8’

La NASCAR ha presentato ufficialmente il calendario della Cup Series 2025. Restano 36 le competizioni in programma, ventisei per quanto riguarda la regular season che inizierà a febbraio e si concluderà ad agosto in quel di Daytona (Florida).

Sono molte le novità a partire dal già presentato inedito round a Città del Messico, prima volta all’esterno dal confine degli USA per la NASCAR Cup Series in oltre 50 anni di storia. La prova nella medesima pista in cui corre anche la F1 sottrae un appuntamento a Richmond (Virginia) che avrà una singola sfida in estate prima della finale della regular season nel ‘World Center of Racing’.

Atlanta (Georgia) e Watkins Glen (New York) tornano all’esterno dei Playoffs, Loudon (New Hampshire) entra nell’ultima ‘area’ del calendario insieme al World Wide Technology Raceway at Gateway (Illinois) che negli ultimi anni ha ospitato una competizione valida per la Cup Series a giugno. Il primo mese dell’estate torna ad accogliere una sfida in Michigan, mentre Sonoma (California) slitta a luglio dopo l’atipico atto tra i muretti di Chicago (Illinois).

Confermata la gara su ovale ad Indianapolis (Indiana), l’Iowa Speedway dopo il debutto nel 2023 oltre all’assenza dai Playoffs di Homestead-Miami (Florida) che sarà protagonista in primavera dopo il primo dei due eventi del 2025 indetti al Phoenix Raceway. La location che sorge nel deserto di Avondale resta più che mai importante per la Cup Series, l’Arizona sarà infatti ancora la sede a novembre del ‘Championship 4’.

I Playoffs scatteranno come nel 2023 dal Darlington Raceway (South Carolina) con la tradizionale ‘Southern 500’. Nelle ultime dieci tappe della stagione sono da menzionare la conferma dell’Elimination Race del ‘Round of 12’ al Charlotte Roval (North Carolina) e lo spostamento di data tra Kansas e Talladega (Alabama). Il catino più lungo del calendario entra quindi nel ‘Round of 8’ prima della penultima gara in quel di Martinsville (Virginia)

La NASCAR non avrà gare su sterrato ed una singola settimana di pausa da febbraio a novembre. Il week-end di Pasqua è stato scelto per la sosta che nel 2024 è durata due settimane visti gli impegni di NBC per la diffusione dei Giochi Olimpici di Parigi. L’All-Star Race sarà ancora una volta a North Wilkesboro (North Carolina) il 18 maggio, mentre il Clash si terrà il 2 febbraio al Bowman Grey Stadium (North Carolina) e non al Los Angeles Memorial Coliseum (California).

CALENDARIO NASCAR CUP SERIES 2025

Clash – Bowman Gray Stadium – 2 febbraio

All-Star Race – North Wilkesboro – 18 maggio

Daytona 500 – 16 febbraio

Atlanta Motor Speedway – 23 febbraio

COTA (Austin) – 2 marzo

Phoenix Raceway – 9 marzo

Las Vegas Motor Speedway – 16 marzo

Homestead-Miami Speedway – 23 marzo

Martinsville Speedway – 30 marzo

Darlington Raceway – 6 aprile

Bristol Motor Speedway – 13 aprile

Talladega – 27 aprile

Texas Motor Speedway – 4 maggio

Kansas – 11 maggio

Charlotte Motor Speedway (Coca-Cola 600) – 25 maggio

Nashville Speedway – 1 giugno

Michigan International Speedway – 8 giugno

Mexico City – 15 giugno

Pocono Raceway – 22 giugno

Atlanta Motor Speedway – 28 giugno

Chicago Street Circuit – 6 luglio

Sonoma – 13 luglio

Dover – 20 luglio

Indianapolis Motor Speedway (Brickyard 400) – 27 luglio

Iowa Speedway – 3 agosto

Watkins Glen International – 10 agosto

Richmond Raceway – 16 agosto

Daytona International Speedway – 23 agosto (regular season finale)

NASCAR Playoffs

Round of 16

Darlington (Southern 500) – 31 agosto

World Wide Technology Raceway – 7 settembre

Bristol Motor Speedway – 13 settembre – Elimination Race

Round of 12

Loudon – 21 settembre

Kansas – 28 settembre

Charlotte Motor Speedway Roval – 5 ottobre – Elimination Race

Round of 8

Las Vegas Motor Speedway – 12 ottobre

Talladega – 19 ottobre

Martinsville Speedway – 26 ottobre – Elimination Race

Championship 4

Phoenix Raceway – 2 novembre