NASCAR, Bell concede subito il bis al COTA

Christopher Bell concede il bis nella NASCAR Cup Series 2025 imponendosi con forza al Circuit of The Americas. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota ottiene la 11ma affermazione in carriera a meno di sette giorni dall’acuto in Georgia in quel di Atlanta. L’americano ha ottenuto la terza affermazione in un road course, il primo a riuscire a vincere due corse consecutive dopo 53 eventi.

La Stage 1 è stata siglata da Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), uno dei pochi a non fermarsi ai box prima del ‘traguardo voltante’. La prima frazione è stata controllata a lungo dal neozelandese Shane van Gisbergen, abile nei primi minuti a passare con la propria Chevrolet ZL1 #88 Trackhouse Racing la Toyota Camry #45 23XI Racing di Tyler Reddick.

Avvio da dimenticare, invece, per un esperto dei ‘non ovali’ come Chase Elliott. Il #9 di Hendrick Motorsports Chevrolet è stato infatti spinto in testacoda in curva 1 da Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) piuttosto aggressivo nella prima frenata di giornata pochi secondi dopo la green flag.

Il pluricampione del Repco Supercars Championship van Gisbergen ha dovuto fronteggiare nella Stage 2 la Chevy #8 RCR di Kyle Busch. Il nativo di Las Vegas ha iniziato a lottare contro il ‘kiwi’, per la prima volta full-time in NASCAR Cup Series dopo una stagione di ‘apprendimento’ alle competizioni americane nella ‘propedeutica’ Xfinity Series.

La battaglia si è infiammata tra le due Chevrolet, van Gisbergen ha ripassato Busch prima della sosta ai box. Molti team, come spesso accade nei road course, hanno deciso di ‘sacrificare’ i punti della Stage fermandosi prima della chiusura della pit lane al fine di avere una miglior posizione di partenza nella seguente parte di corsa.

Il secondo segmento è stato quindi conquistato dalla Ford Mustang #60 RFK Racing di Ryan Preece davanti alla Ford #12 Team Penske dell’ex campione Ryan Blaney. Quarta piazza per Busch, tornato nel frattempo davanti all’ex vincitore della prestigiosa 1000km di Bathurst.

Il duello tra van Gisbergen e Busch è continuato nella determinante parte finale del ‘EchoPark Automotive Grand Prix’, nome ufficiale di un evento che potrebbe sparire dalla prossima stagione agonistica. Dopo una breve caution, causata da un contatto tra il messicano Daniel Suarez ed il giovanissimo Connor Zilisch, il #8 di RCR ha provato ad allungare.

Il due volte campione ha continuato a controllare la scena fino all’ultima sosta effettuata in regime di bandiera verde a meno di 30 giri dalla fine. Il #8 ha iniziato al lottare a distanza contro la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell, fermo in corsia box due giri dopo rispetto all’ex compagno di squadra.

Il nativo di Norman vincitore settimana scorsa ad Atlanta ha iniziato a recuperare su Busch insieme alla Chevrolet #24 Hendrick Motorsports di William Byron. Più attardato, in seguito ad una ripartenza non perfetta, Shane van Gisbergen, in azione con gomme molto più fresche rispetto ai rivali visto ad una sosta decisamente più ritardata.

Tutto è cambiato a favore del neozelandese a 17 giri dalla fine in seguito ad una nuova Safety Car per intervenire sulla Chevrolet #3 RCR di Austin Dillon. L’americano è finito nella ghiaia in curva 6a dopo un contatto con la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.

La seguente ripartenza, avvenuta a 13 giri dalla fine, ha rivisto accendersi il duello tra Busch e Bell. Niente da fare, invece, per van Gisbergen, assoluto protagonista in ogni caso della competizione odierna. Il #20 di Toyota ha iniziato ad impensierire la Chevrolet #8 a più riprese, una serie di attacchi sono stati effettuati dal nativo dello Stato dell’Oklahoma alla testa della corsa.

A 5 giri dalla fine, Bell ha passato Busch, ma ha dovuto contendersi la vittoria contro il rientrante Byron e l’autore della pole-position Tyler Reddick. La Toyota #20 Joe Gibbs Racing ha iniziato si è difeso alla perfezione dal vincitore della Daytona 500 2025 e dal campione della regular season 2024.

Il 30enne ha respinto la Chevy #24 e la Toyota #45 nel migliore dei modi imponendosi per la seconda volta consecutiva nella NASCAR Cup Series 2025. Byron e Reddick hanno chiuso nell’ordine precedendo Elliott, van Gisbergen, Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), Noah Gragson (Front Row Motorsports Ford #4) ed Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48).

Tra sette giorni si torna in azione a Phoenix in Arizona nel medesimo impianto che a novembre eleggerà il campione della NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES COTA

20 RUN Christopher Bell Tyt 95 1:42.972 83.906 1:39.435 86.891 3

24 RUN William Byron Chv 95 0.433 0.433 1:43.021 83.866 1:39.947 86.446 4

45 RUN Tyler Reddick Tyt 95 0.578 0.145 1:42.822 84.029 1:40.071 86.339 4

9 RUN Chase Elliott Chv 95 5.274 4.696 1:42.445 84.338 1:40.332 86.114 7

8 RUN Kyle Busch Chv 95 5.943 0.669 1:43.850 83.197 1:39.749 86.617 4

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 95 8.559 2.616 1:43.061 83.834 1:40.099 86.315 3

17 RUN Chris Buescher Frd 95 8.620 0.061 1:42.182 84.555 1:40.158 86.264 5

4 RUN Noah Gragson Frd 95 9.826 1.206 1:44.483 82.693 1:40.437 86.024 3

48 RUN Alex Bowman Chv 95 10.245 0.419 1:42.802 84.045 1:40.729 85.775 6

34 RUN Todd Gilliland Frd 95 11.276 1.031 1:42.712 84.119 1:40.579 85.903 3

71 RUN Michael McDowell Chv 95 11.645 0.369 1:42.603 84.208 1:40.370 86.081 5

1 RUN Ross Chastain Chv 95 11.883 0.238 1:44.684 82.534 1:40.350 86.099 3

77 RUN Carson Hocevar Chv 95 13.033 1.150 1:42.615 84.198 1:40.641 85.85 4

19 RUN Chase Briscoe Tyt 95 14.067 1.034 1:42.593 84.216 1:40.333 86.113 4

6 RUN Brad Keselowski Frd 95 14.160 0.093 1:43.296 83.643 1:40.772 85.738 4

7 RUN Justin Haley Chv 95 16.396 2.236 1:42.893 83.971 1:40.029 86.375 3

35 RUN Riley Herbst Tyt 95 18.738 2.342 1:42.847 84.008 1:40.369 86.082 4

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 95 21.441 2.703 1:43.156 83.757 1:41.146 85.421 4

12 RUN Ryan Blaney Frd 95 21.599 0.158 1:44.616 82.588 1:40.436 86.025 3

23 RUN Bubba Wallace Tyt 95 23.251 1.652 1:49.465 78.929 1:40.329 86.117