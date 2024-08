Myriam Sylla sulle stelle: “Abbiamo fatto un’impresa. Una medaglia pesante come tutta la strada che abbiamo fatto”

Un’Olimpiade straordinaria, Myriam Sylla corona con la medaglia d’oro un torneo straordinario. Un tassello fondamentale nello scacchiere italiano, con il Bel Paese che lascia in fondo l’impresa più bella. L’Italia ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024 nella pallavolo femminile, schiantando con un secco e perentorio 3-0 gli Stati Uniti, in una partita assolutamente dominata.

Sylla, capitana fino all’anno scorso, ha risposto sul campo disputando la stagione in azzurro migliore di sempre. E la ciliegina sulla torta sono la semifinale e la finale olimpica, dove la schiacciatrice è stata semplicemente perfetta, mettendo sul piatto due prestazioni straordinarie. Nell’ultimo atto Myriam ha chiuso con 10 punti a referto, otto dall’attacco e due ace in momenti fondamentali. Come sempre Alessia Orro si è affidata alla sua schiacciatrice nel momento del bisogno, e Sylla non ha mai tradito.

Un momento bellissimo alla premiazione, quando Sylla e Danesi (il capitano scelto da Julio Velasco) si sono premiate a vicenda: “Lo abbiamo fatto perché siamo amiche da quando siamo piccole, ci sosteniamo sempre e abbiamo fatto un’impresa“. Intervistata ai microfoni della Rai, l’azzurra poi si lascia andare: “Ragazzi, è stato emozionante, è stato bello. Siamo sempre state unite, la partita l’abbiamo iniziata come fosse una partita normalissima“.

La schiacciatrice azzurra poi prova ad analizzare la sfida di oggi: “I nervi erano ben saldi, eravamo sul pezzo e l’abbiamo dimostrato. La medaglia d’oro è pesante come tutta la strada che abbiamo dovuto fare per arrivare ad ottenerla. Oggi è il giorno sportivamente più bello della mia vita, se c’è qualcosa di meglio ditemelo dopo in caso (ride, ndr)”. Chiusura alle dediche: “Mamma, alla quale lo avevo promesso nel 2016, papà e anche i miei fratelli, altrimenti si arrabbiano. Credo di essere una ragazza molto fortunata, perché ho dei genitori incredibili“.