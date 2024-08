MXGP: al via il GP della Svizzera. Nuova sfida tra Gajser e Prado

Non si ferma la carovana del Campionato Mondiale 2024 di motocross, specialità MXGP. Dopo il roboante fine settimana in Olanda questo weekend andrà in scena il GP della Svizzera, diciassettesima tappa del calendario che vivrà ancora una volta l’ennesima sfida tra Tim Gajser e Jorge Prado, al momento in lizza per la vittoria del titolo.

Dove eravamo rimasti? Dopo la davvero fascinosa sfida in terra neerlandese al momento lo sloveno conduce la classifica piloti con 801 punti, con appena nove punti di scarto sullo spagnolo, secondo a quota 792. Alla finestra continua ad esserci poi la KTM di Jeffrey Herlings, terzo a quota 766 e motivato ad approfittare di eventuali passaggi a vuoto dei due rivali.

Il circuito elvetico potrebbe rivelarsi un vero e proprio spartiacque per la corsa alla gloria. Nella scorsa annata a salire in cattedra fu Jorge Pardo, in grado di segnare il miglior tempo in qualifica e di trionfare in gara-1, lasciando poi spazio al francese Maxime Renaux, poi vincitore della gara-2 e del GP stesso. Ma in questa stagione, lo abbiamo visto, l’equilibrio è talmente precario da variare di settimana in settimana.

Inutile dire che i fari saranno puntati anche sui piloti italiani, con nota di merito su Tony Cairoli, pronto ad affrontare il suo secondo weekend consecutivo in sella alla Ducati dopo l’interlocutorio esordio olandese, terminato con un quindicesimo posto e con un un ritiro.