MotoGP, Valentino Rossi: “Bagnaia non ha difetti, ma Martin è vicino. Il titolo? Se lo giocheranno fino alla fine”

Valentino Rossi è stato uno degli spettatori più interessati del la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Il nove volte campione del mondo, infatti, aveva annunciato la sua presenza sul tracciato del Red Bull Ring lungo tutto il corso del weekend tra i monti della Stiria e oggi si è posizionato tra curva 6 e 7 per assistere da vicino alla gara su distanza ridotta.

Il “Dottore” ha analizzato quanto avvenuto in gara, e non solo, ai microfoni di Sky Sport. Per incominciare ha fatto i complimenti a Francesco Bagnaia che oggi ha vinto davanti a Jorge Martin e Aleix Espargarò: “Pecco sta attraversando un momento incredibile. Qui al Red Bull Ring è andato subito forte e ha vinto alla grande. Sta facendo qualcosa di speciale. Non ha difetti. Guida tranquillo. È veloce ed è migliorato in ogni punto di vista. Jorge Martin è li vicino, ma lui sembra avere qualcosa in più in questo weekend. Non solo, non sbaglia mai una partenza. Quella è una caratteristica dei fuoriclasse. Come Max Verstappen in F1”.

La leggenda di Tavullia prosegue nell’analisi su Bagnaia: “Pecco è completo. Anzi, come accaduto in alcune occasioni quest’anno, si esalta nelle difficoltà. È aggressivo, ma non sporco. Pulito ma non dolce. Ha il giusto mix tra cattiveria e aggressività nel guidare una Ducati in sovrasterzo. Oltre a questo, però, aggiunge anche la percorrenza. Sarà dura per gli altri”.

Il suo rivale numero 1, ovviamente, è Jorge Martin. Un altro pilota che sta facendo grandi cose: “Penso che Jorge sarà in battaglia per il titolo fino alla conclusione della stagione. Tutto dipenderà dalle dinamiche del campionato. Ora sembra pendere più verso Bagnaia, che ha recuperato tanti punti, ma lui sarà pronto a rispondere. Martin è velocissimo, sbaglia poco, il giro veloce ce l’ha eccome, parte sempre bene e sarà un osso duro. Prima delle vacanze Pecco era in una condizione migliore. Jorge ha risposto a Silverstone. Ora sono 250 punti pari. Sarà una sfida bellissima”.

Ultima battuta sulla gara di domani. Chi la spunterà? “Sarà difficile da dire. Intanto bisognerà capire quali saranno le temperature. Oggi molti hanno scelto la soft al posteriore come era ovvio, ma Bezzecchi ha optato per la media e ha fatto molto bene. Domani, a rigor di logica, tutti sceglieranno la media, ma se sarà più fresco qualcuno potrebbe azzardare la soft. In caso di pioggia? Occhio a Marc Marquez che in quelle condizioni è forte e ha trovato il giusto feeling con la Ducati sul bagnato”.