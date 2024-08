MotoGP, ufficiale: torna il GP della Repubblica Ceca. Si correrà a Brno fino almeno al 2029

Dopo un calendario del Mondiale MotoGP 2024 che ha vissuto cambiamenti uno dietro l’altro, Dorna prova a comporre quello del 2025 in maniera più sicura sin da subito. La notizia delle ultime ore, molto gradita al pubblico del Motomondiale, è il ritorno del Gran Premio della Repubblica. Si tornerà a correre sullo splendido tracciato di Brno.

Non solo, l’appuntamento ceco tornerà a far parte del calendario dal 2025, ma ha stipulato un contratto che prevede la presenza del tracciato ceco fino al 2029 compreso. Una notizia che ha subito provocato commenti molto positivi da parte degli addetti ai lavori e che, non secondariamente, andrà a prendere il posto (molto probabilmente) di una tappa extra-europea, spesso a rischio cancellazione, come si è visto in questa annata.

Il commento di Jan Stovicek, presidente dell’Autoklub della Repubblica Ceca: “Sono sempre stato fiducioso sul ritorno della MotoGP a Brno. Piloti, esponenti dei team, della Dorna e della FIM in questi anni mi hanno chiesto spesso aggiornamenti su cosa stava succedendo e su quando saremmo tornati. Il motivo? Tutti amano Brno. Problemi economici avevano portato alla cancellazione dell’appuntamento. Ora, con il cambio di proprietà del circuito, è possibile. È stato deciso di investire nello sviluppo di questa iconica struttura. Un grande grazie va al governo ceco e al primo ministro Fiala, alla regione della Moravia meridionale e al governatore Grolich, nonché alla città di Brno e al sindaco Vankova, così come al partner Creditas Group”. (Fonte: Motorsport.com).

Le dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: “Annunciare il nostro ritorno a Brno ci rende felici. Fa parte della nostra tradizione ed è un tracciato fantastico sul quale si sono consumati alcuni episodi memorabili della nostra lunga storia. Siamo davvero entusiasti di tornare, e ancora di più di farlo, rispetto al passato, con un fine settimana arricchito dalla Tissot Sprint, che darà al pubblico presente la possibilità di godersi ancora di più l’esperienza e vedere i propri eroi da vicino. Ricordo le colline attorno alla pista piene di pubblico, che trasmettevano tanta passione. Questo Gran Premio è stato il più frequentato dell’anno in diverse occasioni. Siamo molto contenti di riportare la MotoGP in Repubblica Ceca”.