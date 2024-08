MotoGP, Takaaki Nakagami diventa collaudatore Honda e Somkiat Chantra sale al suo posto

Un altro tassello della line-up piloti del Mondiale di MotoGP 2025 va a posizionarsi. Subito dopo aver rivelato che Takaaki Nakagami sarebbe diventato collaudatore della Honda a partire dal prossimo campionato, il team Idemitsu LCR ha annunciato il nome del sostituto del pilota nipponico in vista del 2025. Si rimane sempre in territorio asiatico, ma andando a scrivere una pagina di storia del Motomondiale.

Sarà, infatti, Somkiat Chantra a prendere la moto marchiata Idemitsu LCR nella prossima stagione, diventando il primo pilota thailandese della storia della MotoGP. In un mondo sempre più globale, si va ulteriormente ad ampliare anche questa statistica. Il compagno di team sarà il confermato Johann Zarco, dato che il francese ha ancora un anno di contratto con il team.

Le parole del team principal di LCR Honda, Lucio Cecchinello: “Vorrei innanzitutto ringraziare Takaaki Nakagami per l’eccezionale impegno profuso nelle ultime sette stagioni di lavoro insieme in MotoGP. Gli auguriamo il meglio, per il suo prossimo capitolo con la Honda. Per quanto riguarda il futuro, invece, insieme alla HRC crediamo che sia giunto il momento di accogliere un grande talento asiatico come Chantra, che riteniamo meriti un’opportunità ai massimi livelli. Negli anni trascorsi in Moto2™ ha dimostrato di avere il potenziale e le capacità per crescere e diventare un forte pilota della MotoGP™. LCR e Honda gli forniranno il meglio per supportarlo nelle varie fasi di questo nuovo progetto”.

Le dichiarazioni di Somkiat Chantra: “Sono entusiasta di unirmi al team LCR. Arrivare in MotoGP™ è sempre stato il mio sogno e finalmente lo realizzerò. Voglio ringraziare tutti gli sponsor e le persone che mi hanno sostenuto dall’inizio della mia carriera fino ad oggi. Nella prossima stagione mi impegnerò per imparare, godendomi questa nuova avventura. Sarà difficile, ma darò il massimo”.