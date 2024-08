MotoGP su TV8 oggi, GP Aragon 2024: orari qualifiche e Sprint Race, programma in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 del Gran Premio di Aragona 2024 si disputeranno sabato 31 agosto. La giornata culminerà con la Sprint Race, seppur relativa esclusivamente alla classe regina. Non ci sarà alcun evento legato alla MotoE, assente dal programma dell’evento.

Come d’abitudine, le qualifiche saranno suddivise in una doppia fase. Quella preliminare (il Q1) e quella decisiva (il Q2). La sessione servirà per stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Indi per cui avrà valenza doppia in MotoGP, dove sarà utilizzata sia per la Sprint odierna che per il Gran Premio di domani.

Ovviamente Sprint e GP avranno lunghezze differenti. La gara odierna sarà su distanza dimezzata rispetto a quella domenicale. Dunque, come fare per seguire le qualifiche del Gran Premio d’Aragona in TV?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Aragona. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di MotorLand Aragon potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO – SABATO 31 AGOSTO

Ore 10.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP ARAGON 2024

SABATO 31 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT