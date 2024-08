MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Austria 2024: Jorge Martin il più veloce, 4° Bagnala. Marc Marquez indietro per i track-limits

Prima ora di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, andato in archivio. Sulla pista di Spielberg, i piloti sono andati in in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante accelerazioni e frenate nel più classico delle piste Stop&Go.

Una sessione in cui la Ducati ha confermato il proprio feeling con questa pista. Il tracciato è stato introdotto in calendario nel 2016 e ha visto la scuderia di Borgo Panigale trionfare in 8 delle 10 edizioni finora disputate. La casa italiana è stata competitiva fin dal prima volta a Spielberg, riuscendo a rimanere imbattuta fino al 2020.

Nelle ultime due circostanze Francesco Bagnaia è salito sul gradino più alto del podio. Per il pilota piemontese il week end dello scorso anno fu assai significativo dal momento che conquistò la pole-position, il nuovo record del tracciato e le vittoria nella gara Sprint e nel GP della domenica. Distanziato di soli tre punti da Jorge Martín (Pramac Racing Team), Pecco vorrà far valere la tradizione in questo fine-settimana.

Martin è stato il più veloce con il crono di 1:29.654, essendo l’unico a sfruttare la mescola più morbida. Alle sue spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli a 0.218 e la KTM di Pol Espargaró a 0.290. Quarta Francesco Bagnaia a 0.310, più indietro Marc Marquez per il mancato rispetto dei track-limits e 18° a 1.181.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTOGP 2024

1. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:29.654

2. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1:29.872

3. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:29.944

4. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:29.964

5. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:30.236

6. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:30.283

7. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1:30.300

8. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:30.339

9. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:30.388

10. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:30.400

11. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:30.436

12. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:30.480

13. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:30.482

14. Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:30.552

15. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1:30.584

16. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1:30.627

17. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1:30.810

18. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Tempo cancellato

19. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1:30.839

20. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1:30.953

21. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1:30.935

22. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1:31.030

23. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1:31.040

24. Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1:31.354

25. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Nessun tempo