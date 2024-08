MotoGP, si annuncia un sabato rovente a Silverstone con Bagnaia all’attacco di Martin e Aprilia

Siamo pronti per vivere un sabato quanto mai rovente (anche perchè, stranamente, è piena estate nel Northamptonshire) per quanto riguarda il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, infatti, il programma sarà fittissimo e la battaglia sarà serrata.

La giornata prenderà il via come sempre con la seconda sessione di prove libere alle ore 11.10, con 30 minuti di lavoro in pista per la classe regina, dopodiché si passerà subito alle qualifiche alle ore 11.50 con la caccia alla pole position in vista della Sprint Race delle ore 16.00. Domenica, invece, la gara lunga sarà alle ore 14.00 italiane.

Per quanto visto nella giornata di ieri sembra una grande sfida tra Ducati e Aprilia. Il più veloce delle prequalifiche è risultato Jorge Martin in 1:57.911 con 45 millesimi su Aleix Espargarò, quindi le due Ducati Factory di Francesco “Pecco” Bagnaia terzo a 119 millesimi e Enea Bastianini (mai così bene al venerdì) quarto a 279. Alle loro spalle un redivivo Jack Miller, quindi Fabio Di Giannantonio sesto, Brad Binder settimo, Maverick Vinales ottavo, Marco Bezzecchi nono e Marc Marquez (un po’ in difficoltà) che chiude la top10.

Jorge Martin vuole la riscossa dopo la caduta del Sachsenring che aveva chiuso nella maniera peggiore la sua prima parte di stagione e lo aveva proiettato verso le vacanze estive con il morale sotto i tacchi. Bagnaia e le Aprilia sembrano i rivali più concreti, con “Pecco” che, sin dal secondo giro della mattinata, ha fatto capire di avere davvero tra le mani la sua GP24.