MotoGP, Marc Marquez torna a far paura: pole mostruosa ad Aragon e distacchi abissali. Bagnaia in prima fila

Marc Marquez conquista per dispersione la pole position del Gran Premio di Aragona: nonostante una pista in condizioni non perfette per la pioggia caduta in mattinata, il Cabroncito ha dominato la qualifica con distacchi abissali su tutti, conquistando la 66a pole in top class. A fargli compagnia in prima fila un super Acosta proveniente dal Q1 e Bagnaia che si prende una prima fila insperata alla vigilia, quarto invece Martin dopo una caduta. Fuori in Q1 Bastianini che quindi scatterà dalla quattordicesima posizione.

Nel Q1 arriva subito una brutta notizia per Enea Bastianini e la Ducati, Bestia partirà quattordicesimo in griglia: il pilota romagnolo non riesce ad entrare fra i primi due e quindi approdare al Q2, giungendo in quarta posizione a quasi sei decimi da un grande Brad Binder che primeggia con il crono di 1’47″958, avendo 60 millesimi di vantaggio sull’altra KTM di Pedro Acosta. Il primo degli esclusi è Marco Bezzecchi, terzo a 0”128 con un ottimo ultimo tentativo, ma che non basta per entrare tra i migliori dodici.

Nel Q2 si comincia subito con una caduta imprevista di Jorge Martin in curva 5 che causa quindi una bandiera gialla e cancella i primi tempi cronometrati da parte di tutti. Subito a fare la voce grossa ci pensa però Marc Marquez mettendo tutti in riga con il tempo di 1:47.478 e un vantaggio enorme di oltre sei decimi su Acosta e più di un secondo su Bagnaia.

Marquez fa ancora paura e al secondo tentativo fa 1:46.766 facendo uno sport a parte e conquista la pole davanti ad Acosta che arriva a 0”840 e 0”842 su un grande Bagnaia che riesce a prendersi la prima fila e 876 millesimi su Martin. Sesto Morbidelli.