MotoGP, Jorge Martin: “Voglio la prima vittoria da maggio e la ‘prima’ ad Aragon”

Jorge Martin è apparso sereno e carico nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si torna a correre (dopo un anno di assenza) sulla pista denominata MotorLand ad Alcaniz, uno dei tracciati più complicati del calendario con curvoni e lunghi rettilinei.

Come arriviamo all’appuntamento? Francesco “Pecco” Bagnaia è di nuovo al comando della graduatoria generale con 275 punti e un margine di 5 punti proprio su Jorge Martin. Terza posizione, invece, per Enea Bastianini con 214 punti, mentre è quarto Marc Marquez a quota 192 dopo una serie di appuntamenti non trascendentali.

“Martinator” inizia la sua conferenza stampa da un punto specifico: “Rispetto ai miei rivali diretti qui non ho mai vinto in MotoGP per cui proverò a migliorare questa statistica su una pista che mi piace. Avremo tanto lavoro da sviluppare in pista, domani mi attendono due prove libere di estrema importanza sotto questo punto di vista”.

Lo spagnolo prosegue nella sua analisi: “Vorrei davvero vincere domenica, non mi capita ormai da Le Mans, per cui diverse gare. Nelle ultime uscite sono andato bene ma ho cercato di essere più cauto possibile per non correre rischi eccessivi. Mi sento in forma e proverò a estrarre il massimo da questo fine settimana”.