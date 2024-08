MotoGP, Francesco Bagnaia: “Aragon pista ideale per la Ducati, sarà battaglia serrata a 4”

Francesco Bagnaia si presenta carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si torna a gareggiare (dopo un anno di assenza) sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, una delle piste più complicate del calendario, ma anche una delle meno spettacolari per i piloti.

Il due-volte campione del mondo arriva all’appuntamento in terra spagnola di nuovo al comando della classifica generale con 275 punti e un margine di vantaggio di 5 lunghezze su Jorge Martin. Terza posizione per Enea Bastianini con 214 punti, mentre è quarto Marc Marquez a quota 192 dopo una serie di appuntamenti non trascendentali, con qualche caduta di troppo per il Cabroncito.

Il portacolori del team Ducati Factory inizia dal ritorno della pista di Alcaniz: “Senza dubbio la pista mi piace. Alterna punti velocissimi a staccate potenti. La nostra moto sarà pronta per fare bene qui al MotorLand e, anche per questo motivo, mi attendo una battaglia a 4 con Martin, Marc Marquez e Bastianini. Enea ha vinto nell’ultima occasione in cui abbiamo corso qui, Marc ha vinto in ben sei occasioni, per cui sarà davvero durissima. Ad ogni modo qui ho trovato il mio primo successo in MotoGP, una pista a cui sono legato anche per quello”.

Francesco Bagnaia prosegue nel suo racconto: “Penso che potremo goderci il sole, la pista e il nuovo asfalto. Anzi, potrebbe essere una delle sfide più serrate dell’intera annata. Ho raggiunto quota 25 vittorie come Kevin Schwantz? Sinceramente è incredibile come traguardo. Quando cresci guardando le leggende della MotoGP e arrivi a quei numeri è davvero speciale. Sono felicissimo per questo risultato. Non solo, sono nei primi 10 della storia della classe regina, un vero sogno”.