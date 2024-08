MotoGP, Jorge Martin: “Secondo posto fantastico dopo le difficoltà in qualifica. Impossibile battere Marquez”

Jorge Martin ha chiuso la Sprint Race di Aragon in seconda posizione, alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez, rivelatosi imprendibile finanche per il ventiseienne madrileno, autentico specialista delle gare dimezzate.

Cionondimeno, il centauro del Team Pramac può ritenere positivo il risultato conseguito. La giornata difficile di Francesco Bagnaia, solo nono al termine di una Sprint sofferta, ha fatto sì che la piazza d’onore abbia consentito a Martinator di tornare in testa alla classifica iridata.

Queste le dichiarazioni a caldo di Martin, rilasciate appena sceso dalla propria Ducati, pochi istanti prima di partecipare alla cerimonia del podio.

“È stata una Sprint fantastica dopo le difficoltà incontrate in qualifica. Ho fatto un’ottima partenza, dopodiché ho provato a seguire Marc. Quando mi sono reso conto che era impossibile, mi sono accontentato di arrivare secondo. Congratulazioni a lui, ma per quanto mi riguarda sono soddisfatto e sono fiducioso di avere qualche possibilità in più di batterlo nel GP di domani se riuscirò ad aggiungere qualcosa”.