MotoGP, orari warm-up e gara GP Aragon 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani sarà il giorno del Gran Premio di Aragona 2024 di MotoGP che andrà in scena domenica primo settembre. Ci attende una giornata davvero importantissima, con la classe regina che metterà sul piatto altri 25 punti di capitale importanza per la corsa al titolo, dopo i 12 che andranno in palio oggi nella Sprint Race.

La programmazione della domenica del MotorLand di Alcaniz sarà la consueta. Si inizierà alle ore 09.40 con i 10 minuti del warm-up della MotoGP, quindi si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.00, infatti, si partirà con le gare e, come tradizione, con la classe più leggera. Alle ore 12.15 sarà la volta della classe mediana, mentre alle ore 14.00 ecco il piatto forte della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del GP di Aragon sarà trasmessa interamente da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) saranno disponibili le tre gare. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

L’evento aragonese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. Come sempre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della giornata.

PROGRAMMA GP ARAGON 2024 MOTOGP

Domenica 1 settembre

Ore 9.40-9.50, MotoGP, Warm-up

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP ARAGONA 2024

Ore 18.35, Gran Premio MOTO3, Differita

Ore 20.00, Gran Premio MOTO2, Differita

Ore 21.35, Gran Premio MOTOGP, Differita