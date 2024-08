MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez ad Aragon. 6 successi totali per il Cabroncito, 1 in Moto3 per Martinator

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di MotoGP 2024. Si correrà, infatti, il rientrante Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento della stagione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz. Dopo una stagione di assenza dal calendario, la pista spagnola torna prepotentemente alla ribalta con una gara che metterà in palio 37 punti totali di capitale importanza per quanto riguarda la corsa verso il titolo. Grandi protagonisti annunciati, ovviamente, Jorge Martin e Marc Marquez. Andiamo a ripassare con la memoria come sono andati i precedenti dei due piloti di casa sul tracciato di Aragon. Il Cabroncito, come vedremo, può vantare ben sei successi complessivi, mentre Martinator solo uno, ai t empi della Moto3.

I PRECEDENTI DI MARQUEZ E MARTIN NEL GP DI ARAGON

2010 – L’esordio della pista di Alcaniz è amaro per Marc Marquez che, nella classe 125, cade nel giro di partenza. Vittoria per Pol Espargarò davanti a Nico Terol e Bradley Smith.

2011 – Il Cabroncito sale in Moto2 e vince subito al MotorLand precedendo Andrea Iannone (+2.466) e Simone Corsi (+2.574).

2012 – Secondo anno nella classe mediana per il numero 93 e secondo posto ad Aragon alle spalle di Pol Espargarò (+1.447), mentre è terzo Scott Redding.

2013 – Marc Marquez sale in MotoGP ed è subito vittoria ad Alcaniz. Secondo Jorge Lorenzo a 1.356, terzo Valentino Rossi a 12.927.

2014 – Gara sfortunata per il Cabroncito che cade ma risale in moto e chiude in 13a posizione ad oltre un minuto da Jorge Lorenzo che vince con ben 10.295 su Aleix Espargarò che batte Cal Crutchlow in volata (+10.312).

2015 – Il portacolori della Honda cade nelle prime fasi della gara e lascia campo libero a Jorge Lorenzo che vince con 2.683 su Dani Pedrosa, mentre completa il podio Valentino Rossi a 2.773. In Moto3 esordio per Jorge Martin che chiude al settimo posto a 6.512 da Miguel Oliveira che vince in volata su Jorge Navarro, mentre è terzo Romano Fenati a 1.505.

2016 – Dopo due passi falsi, Marc Marquez torna alla vittoria al MotorLand con 2.740 su Jorge Lorenzo e 5.983 su Valentino Rossi che completa il podio. Jorge Martin, in Moto3, centra la sesta posizione a 1.903 da Jorge Navarro che precede Brad Binder e Enea Bastianini.

2017 – Ancora una vittoria per il Cabroncito ad Aragon in un festival spagnolo. Dani Pedrosa è secondo a 879 millesimi, quindi terzo Jorge Lorenzo a 2.028, quindi quarto Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi. Jorge Martin, nella classe più leggera, sfiora il podio ed è quarto a 170 millesimi da Joan Mir che brucia Fabio Di Giannantonio e Enea Bastianini.

2018 – Non c’è due senza tre, terza vittoria consecutiva per Marc Marquez al MotorLand che vince davanti a Andrea Dovizioso (+0.648) e Andrea Iannone (+1.259). Arriva il successo anche per Jorge Martin che nell’ultimo anno di Moto3 domina con 5.984 su Marco Bezzecchi e 6.045 su Enea Bastianini.

2019 – Poker di vittorie consecutive per MM che domina con 4.836 su Andrea Dovizioso e 5.430 su Jack Miller. Jorge Martin, invece, sale in Moto2 e non va oltre la nona posizione nella gara vinta da Brad Binder davanti a Jorge Navarro e Alex Marquez.

2020 – Marc Marquez non prende parte alla gara spagnola per infortunio, mentre Jorge Martin centra il terzo posto nella classe mediana alle spalle di Sam Lowes e Enea Bastianini.

2021 – Il Cabroncito torna al MotorLand ed è secondo alle spalle di Francesco Bagnaia (+0.673) mentre completa il podio Joan Mir a 3.911. Jorge Martin esordisce in MotoGP ed è nono a 16.615.

2022 – Ultima edizione del GP di Aragon. Jorge Martin centra il sesto posto a 12.030 da Enea Bastianini che beffa Pecco Bagnaia per 42 millesimi, mentre è terzo Aleix Espargarò a 6.139. Marc Marquez, invece, cade nel corso del primo giro.

2023 – Non disputato