MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Spielberg. Pecco mai fuori dal podio dal 2019 in Austria!

Francesco Bagnaia si avvicina al Gran Premio d’Austria a Spielberg, sul circuito del Red Bull Ring, non essendo in testa al campionato piloti. Pecco accusa infatti tre punti di ritardo nei confronti di Jorge Martin, che continua a stargli vicino e a lottare in un duello spalla a spalla che si potrebbe protrarre come lo scorso anno fino al termine del Mondiale MotoGP.

Bagnaia però può avere un’occasione in Stiria per tornare in testa al Mondiale e sarebbe importante anche da un punto di vista psicologico. La tradizione con Spielberg è straordinaria e su questo circuito la Ducati ha sempre reso tantissimo, anche negli anni in cui non era la moto che conosciamo oggi, basti pensare ad una vittoria di Andrea Iannone nel 2016.

Per trovare l’ultima volta in cui Pecco non è salito sul podio a Spielberg bisogna tornare al 2019, quando era al suo primo anno in MotoGP con Pramac Racing e giunse al traguardo in settima posizione. Anche in Moto2 il rendimento è stato super: al primo anno della categoria nel 2017 con la Sky Racing Team VR46 arrivò quarto, mentre nel 2018 completò la doppietta pole position-vittoria.

Il feeling con questo circuito è diventato quasi una storia d’amore in MotoGP dal passaggio alla Ducati Factory: nel 2021 arrivò secondo dietro a Brad Binder dopo il terzo posto delle qualifiche, nel 2022 vinse la gara dopo il secondo posto in qualifica dietro al suo compagno di squadra Enea Bastianini, nel 2023 piazzò la tripletta pole-vittoria nella Sprint-vittoria in gara lunga. Le migliori premesse per un gran weekend, che può regalare a Pecco la leadership del Mondiale.