MotoGP, Fermin Aldeguer prenderà il posto di Marc Marquez nel team Gresini fino al 2026

Due notizie in solo annuncio per Ducati, che ha finalmente completato la line-up piloti della prossima stagione prolungando inoltre di un anno (fino al 2026) l’accordo di collaborazione con il team Gresini. Sarà proprio la squadra faentina ad accogliere nel 2025 il rookie spagnolo Fermin Aldeguer, che aveva firmato direttamente con la casa di Borgo Panigale ormai diversi mesi fa. Il giovane talento iberico, attualmente impegnato in Moto2, prenderà dunque il posto lasciato libero da Marc Marquez (promosso nel team Factory) affiancando il fratello Alex.

“Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Gresini. È un’opportunità incredibile, perché debutterò in MotoGP con la migliore moto della griglia ed in una squadra fantastica per la quale hanno corso delle vere icone di questo sport. Spero di prendere rapidamente confidenza con la GP24. Affronteremo il percorso un passo alla volta. Non vedo l’ora che arrivi il primo test, a Valencia“, le parole di Aldeguer.

“Il nostro team ha uno spirito familiare, come è stato lungo tutta la nostra storia nel Motomondiale. È un grande piacere per noi accogliere uno dei talenti più promettenti. Il nostro obiettivo sarà proteggerlo e aiutarlo per raggiungere i risultati che ci contraddistinguono. Sarà con noi per le prossime due stagioni, così come Ducati. Una doppia felicità, quindi“, spiega la proprietaria Nadia Padovani.

“La nostra partnership con la famiglia Gresini si prolunga fino al 2026 e ne siamo molto felici. La squadra guidata da Nadia negli ultimi anni è riuscita a raggiungere grandi traguardi dimostrando tutta la sua forza e professionalità. Il team Gresini ha anche portato diversi piloti, alcuni dei quali molto giovani, a vincere. Siamo certi che sia la squadra ideale per accompagnare Aldeguer nella sua stagione di debutto in MotoGP“, il commento del direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna.