MotoGP, Enea Bastianini: “Abbiamo problemi di grip, in mattinata non riuscivo a guidare”

Fuori dalla Q2 e settimo posto nella Sprint Race. Non è stata una giornata da incorniciare per Enea Bastianini ad Aragon. Le condizioni della pista spagnola stanno creando problemi quasi a tutti i centauri. Il poco grip, infatti, ha esaltato solo le qualità straordinarie di guida di Marc Marquez, che quest’oggi ha ottenuto la sua prima vittoria in sella alla Ducati nella gara del sabato, dopo aver conquistato la pole-position e rifilato distacchi molto pesanti alla concorrenza.

Criticità con l’anteriore per Enea a cui i tecnici della Rossa ufficiale non sono stati in grado di trovare rimedio: “Abbiamo tanto grip sul posteriore e zero sul davanti e non ci spieghiamo il perché. In mattinata ho cercato di usare diversi stili di guida, ma non è cambiato niente. È stato davvero frustrante“, ha raccontato il romagnolo ai microfoni di Sky Sport.

“Speriamo domani di metterci un po’ a posto e magari su un circuito con maggior grip trovarci un po’ meglio. Nella Sprint già le sensazioni sono migliorate e mi sono trovato meglio con la moto. Avevo una buon passo, ma essere nel gruppone mi ha fatto perdere un po’ di tempo“, ha aggiunto Bastianini.

A questo punto non resta che attendere la domenica di gara per capire se il Team Factory saprà uscire dal tunnel nel quale è finito all’inizio di questo week end.