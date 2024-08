MotoGP, Bastianini beffa Martin e vince il GP di Gran Bretagna. 3° Bagnaia

Enea Bastianini beffa Jorge Martin e vince il GP Gran Bretagna, decimo atto per quanto riguarda la MotoGP 2024. Il pilota Ducati si conferma dopo l’affermazione di ieri nella Sprint, il romagnolo batte l’iberico che precedendo Francesco Bagnaia torna leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio.

A differenza della Sprint di sabato, le due Ducati ufficiali hanno avuto un avvio perfetto allo spegnimento dei semafori. Il segmento dell’Arena ha sorriso a Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, rispettivamente primo e secondo al termine della tornata iniziale. Positivo start in ogni caso da parte degli spagnoli Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) ed Aleix Espargarò (Aprilia), rispettivamente in terza e quarta piazza provvisoria.

Il campione del mondo in carica ha cercato di fare selezione davanti a Martin ed Espargarò, abili ad approfittare di un’errore da parte di Bastianini alla frenata della ‘Booklands’. Sulla falsariga di quanto accaduto durante la Sprint, le tre Ducati e l’Aprilia n. 41 hanno staccato il resto dello schieramento, capitanato dalle Ducati Gresini di Alex e Marc Marquez.

L’alto consumo delle gomme, una variabile in quel di Silverstone, ha portato tutti i protagonisti ad una gestione attenta della prova. Bagnaia ha continuato a condurre le danze con pochi decimi di scarto su Martin, Espargarò, Bastianini e M. Marquez.

A 10 giri dalla fine, la coppia di testa ha allungato sul tridente guidato da Bastianini, abile nel compiere un deciso assalto alla ‘Stowe’ ai danni dell’Aprilia di Espargarò. Martin, invece, ha iniziato a studiare Bagnaia, l’attacco del nativo di Madrid è puntualmente arrivato nel passaggio seguente nella zona del tracciato che comprende le curve ‘Farm’ e ‘Village’.

La bagarre per il primato si è allargata a 8 tornate dalla conclusione alla Ducati n. 23 di Enea Bastianini. Il vincitore della Sprint ha mostrato un ritmo incredibile e dopo aver scavalcato il compagno di box si è lanciato con forza all’inseguimento della Ducati Prima Pramac di Martin.

Gli ultimi quattro giri sono stati oltremodo interessanti con il tentativo di Bastianini di riprendere Martin. Bagnaia, invece, ha iniziato a gestire il terzo posto, mentre Marquez ha preso con forza la quarta piazza nei confronti di Espargarò.

La battaglia per la vittoria si è risolta a 2 giri dalla fine con un errore in curva 3 da parte di Martin. Bastianini non ha perso la chance per passare in vetta per la prima volta, il 26enne ha subito tentato di prendere un piccolo margine nei confronti del futuro alfiere Aprilia. Nessuno ha più fermato il nostro connazionale che non vinceva dal GP Malesia della passata stagione.

Bagnaia chiude il podio, Marc Marquez raggiunge la quarta piazza davanti a Fabio Di Giannatonio (VR46 Ducati) che nel finale ha saputo scavalcare Aleix Espargarò. Alex Marquez (Gresini Ducati), Pedro Acosta (GASGAS Tech3), Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e Jack Miller (KTM) concludono nell’ordine la Top10. Nuovo fine settimana difficile per le Yamaha, domenica nel complesso complicata anche per KTM.

Prossimo week-end per quanto riguarda la MotoGP nella velocissima Spielberg in Austria a metà agosto.