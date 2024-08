MotoGP, Aleix Espargarò fa dietro-front: “Mai detto quelle cose su Morbidelli e Miller, colpa della stampa spagnola”

Il clima nel paddock del Red Bull Ring si era fatto pesante tra i piloti. Le parole attribuite ad Aleix Espargarò, che giovedì avrebbe attaccato pesantemente Jack Miller e Franco Morbidelli, non erano certo passate inosservate. Due attacchi diretti ad altrettanti colleghi che avevano fatto rumore.

Erano arrivate prontissime le risposte dei due interessati, ovviamente piccate, come quelle del pilota del team Aprilia. “Mi hanno messo in bocca certe parole, che trovassi ridicolo il fatto che Jack Miller avesse una moto, ma io non l’ho detto. Ma sappiamo che c’è il clickbait e conosciamo la stampa spagnola, non è niente di nuovo”.

Il pilota spagnolo prova a fare dietro-front, spostando l’attenzione su un altro discorso: “Stavo parlando di me stesso, se avessi sentito di non essere più competitivo. Se i miei compagni di squadra o di marca, con la stessa moto mi stessero davanti, andrei via. Così mi sento. Ho detto di essere molto felice che Trackhouse abbia preso Ogura perché è giusto dare le opportunità ai giovani”. Lo stesso pilota catalano ha annunciato il suo ritiro della MotoGP al termine di questa annata. “Ho detto che quest’anno non sento il desiderio di venire alle gare che avevo prima, per questo ho deciso di fermarmi”.

Sulla questione di Jack Miller e Franco Morbidelli, prova a spiegare nuovamente il suo punto di vista: “Non ho mai detto che sia ingiusto che Jack avesse una moto, lui le moto le ama anche più di me forse. Se qualcuno vuole dargli una moto, va bene. Ma non penso sia giusto bloccare altri piloti, Sergio Garcia o Tony Arbolino meritano una moto. Non ho niente contro Jack, potrei dire la stessa cosa per Franco Morbidelli, ma anche per Miguel Oliveira. Abbiamo i risultati qui. Questo è il modo in cui mi sento, ma non ho mai detto quello che c’è scritto nei titoli che ho letto”, si è giustificato il catalano.

Ultima battuta sul fatto che non avesse attaccato i team che puntano su piloti veterani: “È solo la mia opinione, ma l’ho data pensando a me come pilota. Se mi sentissi così e se fossi nella loro situazione, mi farei da parte. Ma se loro vogliono continuare e c’è un team che li ingaggia, va benissimo”.