MotoGP, Aleix Espargarò ne ha per tutti: “Miller e Morbidelli ancora in MotoGP? Non lo meritano”

Aleix Espargarò, come ben sappiamo, non ama usare giri di parole. In questa occasione non è stato da meno, anzi, è ha colpito duro nei confronti di due colleghi. Nel giovedì del Red Bull Ring, in occasione del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, il pilota spagnolo, infatti, ha attaccato senza mezzi termini Jack Miller e Franco Morbidelli.

Cos’è successo nello specifico? Quello che ha mandato su tutte le furie il pilota del team Aprilia (che fine stagione chiuderà la sua carriera) è il fatto che sia l’australiano, sia il pilota romano, avranno a disposizione una moto nella prossima stagione. Sembra ormai deciso, infatti, che Jack Miller sia in procinto di firmare per il team Yamaha Pramac Racing, mentre Franco Morbidelli passerà nel team Ducati Pertamina VR46, assieme a Fabio Di Giannantonio.

Le durissime parole di Aleix sull’argomento: “Non ho intenzione di commentare nulla di tutto ciò, perché mi infilerei in un ginepraio. Se vi dico cosa penso di questa cosa e di qualcun altro che finirà alla VR46… Vado d’accordo con Jack, siamo vicini di casa e lui è appena diventato padre, e so che gli piacciono molto le moto, molto più di me. Sono molto felice che possa essere ancora qui. Ma c’è un caso molto peggiore”. (Fonte: Motorsport.com).

“Il caso di Morbidelli è peggiore di quello di Miller – incalza lo spagnolo – Non c’è niente di male se rimane in MotoGP, ma quando hai una moto vincente per tanti anni di fila e i tuoi compagni di squadra ti battono sempre, in ogni gara e in ogni qualifica, non mi sembra giusto che non si dia l’opportunità ai giovani”.

Due situazioni che stridono nei confronti della decisione presa da Espargarò: “Ho deciso di fare un passo indietro l’anno prossimo, perché ho la sensazione di non essere al mille per cento come questi giovani che stanno crescendo. Non ho più la voglia di correre e non mi sembra giusto continuare qui. Ai Ogura in Trackhouse? Quello è il coraggio giusto. Il fatto che un team manager come Davide Brivio abbia deciso di puntare su uno come Ogura è da chapeau. Penso che Ai sia molto bravo; è aggressivo, lavora da solo. Penso che sia un ottimo acquisto e la cosa migliore che Trackhouse potesse fare”.