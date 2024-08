Moto3, qualifiche GP Aragon. Sontuosa pole position di David Alonso. Luca Lunetta realizza il 6° tempo

Nell’autodromo di MotorLand Aragon si sono concluse le qualifiche della Moto3, grazie alle quali è stata determinata la griglia di partenza della gara che prenderà il via alle ore 11.00 di domenica.

La pole position è stata appannaggio di David Alonso, capace di realizzare una tornata mostruosa in 1’58”059. Il leader della classifica iridata torna davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal Mugello e, così facendo, tira un violento schiaffo morale agli inseguitori diretti nella graduatoria assoluta.

Daniel Holgado, Collin Veijer e Ivan Ortolà scatteranno rispettivamente settimo, nono e decimo. Ben lontani, dunque, dal battistrada del Mondiale, inavvicinabile per chicchessia. Si pensi che il secondo tempo è stato fatto segnare da José Antonio Rueda, staccato però di 433 millesimi da Alonso. Il terzo, David Muñoz ha invece pagato più di un secondo!

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Luca Lunetta, autore del 6° crono. Bell’8° posto per Marco Bertelle, emerso dai meandri del Q1. Stefano Nepa ha firmato l’11ma prestazione, mentre Flippo Farioli la 16ma. Riccardo Rossi partirà 23° dopo aver chiuso nono il Q1, mentre Nicola Carraro scatterà dalle retrovie, non avendo completato neppure un giro nella sessione preliminare.