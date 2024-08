Moto2, Celestino Vietti vince il GP d’Austria! Quinto Tony Arbolino, 14° Sergio Garcia

Al Red Bull Ring di Spielberg va in scena la gara valida per il GP d’Austria della Moto2: trionfo azzurro grazie a Celestino Vietti, che precede lo spagnolo Alonso Lopez ed il britannico Jake Dixon, mentre in casa Italia si registra anche il quinto posto di Tony Arbolino.

In classifica generale lo spagnolo Sergio Garcia guadagna soltanto 2 punti e si porta a +20 sul nipponico Ai Ogura, il suo più immediato inseguitore, assente dopo aver rimediato ieri una frattura alla mano destra: l’iberico incappa in un long lap penalty per aver superato i limiti della pista e si classifica 14°.

Celestino Vietti completa i 23 giri in 36’22.427 e precede al traguardo lo spagnolo Alonso Lopez, secondo a 1.850, il quale brucia il britannico Jake Dixon, terzo a 1.974, e l’altro iberico Aron Canet, quarto a 2.075, mentre in casa Italia va sottolineato anche il quinto posto di Tony Arbolino, a 6.814.

Completano la top ten l’iberico Marcos Ramirez, sesto a 12.392, il sudafricano Darryn Binder, settimo a 12.514, il thailandese Somkiat Chantra, ottavo a 12.604, lo statunitense Joe Roberts, nono a 13.398, ed il ceco Filip Salac, decimo 13.429.

Vanno a punti anche il turco Deniz Öncü, undicesimo a 13.872, gli spagnoli Izan Guevara, dodicesimo a 14.336, Manuel Gonzalez, tredicesimo a 14.403, e, come specificato in apertura, Sergio Garcia, quattordicesimo a 15.990, infine è quindicesimo l’australiano Senna Agius a 18.121.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA 2024 MOTO2

1 25 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 36’22.427 164.9

2 20 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 36’24.277 164.8 1.850

3 16 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36’24.401 164.8 1.974

4 13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 36’24.502 164.8 2.075

5 11 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36’29.241 164.4 6.814

6 10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 36’34.819 164.0 12.392

7 9 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36’34.941 164.0 12.514

8 8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36’35.031 164.0 12.604

9 7 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 36’35.825 163.9 13.398

10 6 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36’35.856 163.9 13.429

11 5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 36’36.299 163.9 13.872

12 4 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36’36.763 163.8 14.336

13 3 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36’36.830 163.8 14.403

14 2 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 36’38.417 163.7 15.990

15 1 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36’40.548 163.6 18.121

16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36’45.625 163.2 23.198

17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36’45.805 163.2 23.378

18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’48.555 163.0 26.128

19 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 36’49.390 162.9 26.963

20 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 36’49.565 162.9 27.138

21 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 36’49.633 162.9 27.206

22 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 36’49.866 162.9 27.439

23 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 36’50.851 162.8 28.424

24 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 36’53.228 162.6 30.801

25 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’59.945 162.1 37.518

26 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 37’11.411 161.3 48.984

Non classificati

9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 33’43.670 162.4 2 laps

71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 17’36.770 162.9 12 laps

7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 8’06.781 160.7 18 laps

Non completano il primo giro

34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX

11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD