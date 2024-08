Moto3, vince sempre David Alonso! Rimonta eccezionale dopo il long lap, Ortolà solo 9°. 10° Rossi

Nessuno può fermare David Alonso! Il colombiano vince la settima gara della stagione del Mondiale Moto3 2024 in Austria a Spielberg e fa un ulteriore passo verso la conquista del titolo piloti! Neanche un long lap penalty oggi l’ha fermato, ha rimontato e ha infilzato tutti i rivali. Solo nono Ivan Ortolà che è partito dalla pit-lane per lo spegnimento della moto mentre stava effettuando il giro di formazione.

Gara che comincia subito con un colpo di scena, con il poleman Ivan Ortolà che non parte dalla griglia, ma dalla pit-lane perché gli si è spenta la moto durante il giro di ricognizione. Lo spagnolo, seconda forza del Mondiale prima di questa gara, è quindi costretto a fare gara di rincorsa dall’ultima posizione e arriverà al traguardo in nona posizione dopo una fantastica rimonta.

Alonso invece ha dovuto affrontare un long lap penalty, ma i suoi rivali non riescono ad approfittare neanche di questo regalo. Si forma infatti un triello al comando formato da Kelso, Munoz e Holgado, i tre provano ad andare in fuga, ma non riescono a fare la differenza.

Gruppo di testa che diventa quindi a sette piloti, con il rientro da dietro di Alonso e Piqueras che avevano fatto il long lap penalty e in lotta ci sono anche Veijer e Rueda. Il colombiano affronta la parte finale della gara con una lucidità estrema, esegue i sorpassi al momento giusto, non si fa irretire dai tentativi finali di Munoz e Holgado e vince la settima gara della stagione. Decima posizione per Riccardo Rossi con una buona rimonta, undicesimo Matteo Bertelle.