Monica De Gennaro e Daniele Santarelli: moglie e marito contro alle Olimpiadi, la sfida vale una medaglia

Monica De Gennaro e Daniele Santarelli sono sposati dal 2017: lei è uno dei migliori libero al mondo, lui è uno degli allenatori più vincenti dell’attuale panorma internazionale. Lei 37enne campana e lui 43enne umbro passano tutte le giornate insieme, non soltanto a casa ma anche in palestra: Santarelli è infatti l’allenatore di Conegliano, la squadra di club in cui milita De Gennaro e che negli ultimi anni ha vinto tutto (nella stagione che si è conclusa a maggio ha conquistato Champions League e Scudetto).

I due si separano per quando devono sostenere gli impegni estivi con le Nazionali: Monica difende i colori dell’Italia (è tornata in gruppo sotto la guida del CT Julio Velasco, dopo l’assenza dello scorso anno dovuta al rapporto logoro con Davide Mazzanti), mentre Daniele è il Commissario Tecnico della Turchia, con cui ha vinto gli Europei dopo aver trionfato ai Mondiali 2022 alla guida della Serbia. Questa sera (ore 20.00) si troveranno uno di fronte all’altra nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Non si tratta del primo testa a testa tra marito e moglie (tra l’altro già visto quattro giorni fa in occasione dell’ultimo match della fase a gironi, vinto dalle azzurre per 3-0), ma è indubbiamente quello più importante delle proprie carriere. Chi vince porterà sicuramente a casa una medaglia, chi perde dovrà giocarsi il bronzo per quantomeno avvicinare il rispettivo compagno/a. Per la prima volta c’è uno scontro diretto di questo calibro ai Giochi, dunque oggi si scriverà una pagina di storia sentimentale e sportiva sotto i cinque cerchi.