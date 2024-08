Mondiali atletica U20 oggi in tv: orari 29 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Tanta carne al fuoco in chiave azzurra verso la terza giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Quest’oggi sono previste ben otto finali, con l’Italia che proverà finalmente a sbloccare il suo medagliere in questa ventesima edizione della rassegna iridata dedicata agli juniores.

Lucio Visca sarà un outsider nell’ultimo atto del giavellotto, ma ritoccando il suo recente primato personale (73.31 metri) potrebbe anche sperare di giocarsi un posto sul podio. Obiettivo medaglia fuori portata invece per Pietro Camilli, che ambisce a superare per la prima volta in carriera la soglia dei 70 metri nella finale del martello. Riflettori puntati inoltre sulla finale femminile dei 400 metri, in cui Elisa Valensin proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Attenzione anche al debutto di alcuni big della spedizione tricolore come Matteo Togni (110 hs), Aurora Vicini (salto in alto), Eduardo Longobardi (200 metri) Daniele Inzoli (salto in lungo), tutti a caccia della qualificazione in finale proprio come gli ottocentisti Lorenza De Noni, Gloria Kabangu e Davide De Rosa, impegnati nelle semifinali dopo una bella prestazione in batteria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali U20 di atletica 2024. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Giovedì 29 agosto

16.00 Decathlon, 100 metri

16.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

16.21 100 ostacoli (femminile), batterie

16.40 Decathlon, salto in lungo

17.20 110 ostacoli (maschile), batterie

18.07 Salto in alto (femminile), qualificazioni

18.10 Decathlon, getto del peso

18.21 200 metri (femminile), batterie

18.43 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

19.05 200 metri (maschile), batterie

20.00 3000 metri (femminile), batterie

22.00 Decathlon, salto in alto

22.05 100 ostacoli (femminile), semifinali

22.26 Lancio del martello (maschile), finale

22.30 110 ostacoli (maschile), semifinali

22.55 Salto con l’asta (femminile), finale

22.58 800 metri (femminile), semifinali

23.20 800 metri (maschile), semifinali

23.50 200 metri (femminile), semifinali

Venerdì 30 agosto

00.10 200 metri (maschile), semifinali

00.22 Salto triplo (maschile), finale

00.32 Tiro del giavellotto (maschile), finale

00.37 3000 siepi (femminile), finale

00.57 Decathlon, 400 metri

01.17 3000 metri (maschile), finale

01.45 400 metri (femminile), finale

01.53 400 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Decathlon: Tommaso Franzè.

100 ostacoli (femminile): Martina Agostini, Celeste Polzonetti.

110 ostacoli (maschile): Matteo Togni, Tommaso Triolo.

Salto in alto (femminile): Aurora Vicini.

200 metri (femminile): Elisa Marcello, Melissa Turchi.

Salto in lungo (maschile): Daniele Inzoli.

200 metri (maschile): Eduardo Longobardi, Matteo Miola.

Lancio del martello (maschile): Pietro Camilli.

800 metri (femminile): Lorenza De Noni, Gloria Kabangu.

800 metri (maschile): Davide De Rosa.

Tiro del giavellotto (maschile): Lucio Visca.

400 metri (femminile): Elisa Valensin.