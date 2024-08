Mondiali atletica U20 oggi in tv: orari 31 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Dopo aver raccolto sin qui due medaglie grazie a Giuseppe Disabato (bronzo nella 10 km di marcia) e Matteo Sioli (argento nel salto in alto), l’Italia proverà a chiudere in bellezza nella quinta giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). In palio gli ultimi tredici titoli della rassegna iridata dedicata agli juniores.

Quest’oggi vedremo in azione complessivamente sette azzurrini distribuiti su quattro specialità, ma non sarà semplice conquistare anche un solo piazzamento sul podio. Ci proverà sicuramente Aurora Vicini nel salto in alto, tuttavia per riuscire nell’impresa sarà chiamata ad avvicinare il suo personale (l’1.92 indoor dello scorso febbraio ad Ancona).

Medaglie fuori portata sulla carta per Nicola Baiocchi nei 1500, mentre Erika Saraceni è una outsider di lusso in ottica podio nella finale di salto in lungo dopo il convincente 13.29 delle qualificazioni. Ancora da definire il quartetto italiano che prenderà parte all’ultimo atto della staffetta femminile 4×400, ma non è esclusa la conferma delle ragazze impegnate ieri in batteria (Margherita Castellani, Giulia Macchi, Laura Frattaroli ed Elisa Valensin hanno sfiorato da allieve il record nazionale U20).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica 2024. Non prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Sabato 31 agosto

23.00 Lancio del disco (maschile), finale

23.25 Salto in alto (femminile), finale

23.35 400 ostacoli (femminile), finale

23.45 400 ostacoli (maschile), finale

Domenica 1° settembre

00.00 1500 metri (femminile), finale

00.10 Salto triplo (femminile), finale

00.15 3000 siepi (maschile), finale

00.40 Lancio del martello (femminile), finale

00.45 Staffetta 4×100 metri (femminile), finale

00.55 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale

01.10 1500 metri (maschile), finale

01.30 Staffetta 4×400 metri (femminile), finale

01.50 Staffetta 4×400 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Salto in alto (femminile): Aurora Vicini.

Salto triplo (femminile): Erika Saraceni.

1500 metri (maschile): Nicola Baiocchi.

Staffetta 4×400 metri (femminile): formazione da definire.