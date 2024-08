Mondiali atletica U20 oggi in tv: orari 27 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, martedì 27 agosto, è in programma a Lima (Perù) la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2024, ventesima edizione della rassegna iridata junior. Tra qualificazioni, batterie e finali si apprestano a debuttare nel day-1 ben 21 dei 60 azzurrini convocati per la trasferta sudamericana, in attesa di scoprire la composizione del quartetto impegnato nella staffetta 4×400 mista.

In palio i primi quattro titoli della manifestazione nei 5000 metri (uomini e donne), nel getto del peso maschile e nella 4×400 mixed con due frazioni per genere. Possibile protagonista del team tricolore Elisa Valensin, mentre per quanto riguarda le prove individuali sarà interessante seguire il primo impegno nella capitale peruviana di Lucio Visca nel giavellotto e Gloria Kabangu negli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dei Mondiali U20 di atletica 2024. Non è prevista la diretta tv dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Martedì 27 agosto

16.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

16.05 Eptathlon, 100 ostacoli

16.15 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

16.35 Staffetta 4×400 metri (mista), batterie

17.10 100 metri (femminile), batterie

17.10 Eptathlon, salto in alto

18.00 Getto del peso (maschile), qualificazioni

18.10 100 metri (maschile), batterie

18.35 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

19.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.10 800 metri (maschile), batterie

20.05 800 metri (femminile), batterie

23.00 3000 siepi (femminile), batterie

23.00 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

23.05 Eptathlon, getto del peso

23.20 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

23.45 100 metri (femminile), semifinali

Mercoledì 28 agosto

00.07 100 metri (maschile), semifinali

00.30 5000 metri (femminile), finale

00.35 Getto del peso (maschile), finale

00.55 5000 metri (maschile), finale

01.25 Eptathlon, 200 metri

01.50 Staffetta 4×400 metri (mista), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Staffetta 4×400 metri (mista): formazione da definire.

100 metri (femminile): Agnese Musica, Rachele Torchio.

Lancio del martello (maschile): Pietro Camilli.

Getto del peso (maschile): Mirko Campagnolo.

100 metri (maschile): Mattia Silvestrelli.

800 metri (maschile): Davide De Rosa, Luca Borzi.

800 metri (femminile): Gloria Kabangu, Lorenza De Noni.

3000 siepi (femminile): Elena Ribigini, Ludovica Ferro.

Salto con l’asta (femminile): Valentina Praticò, Giulia Busatta.

Tiro del giavellotto (maschile): Lucio Visca, Antonio Cannalonga.

5000 metri (femminile): Laura Ribigini, Lucia Arnoldo.