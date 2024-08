Melissa Vargas miglior marcatrice alle Olimpiadi: la gabbia dell’Italia e il duello con Paola Egonu in semifinale

Melissa Vargas è indiscutibilmente la miglior marcatrice del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’opposto della Turchia ha messo a segno 116 punti (106 in attacco, 5 muri, 5 ace) in appena quattro partite disputate. Il vantaggio in classifica nei confronti delle altre attaccanti è già molto elevato: la serba Tijana Boskovic è a quota 103 e la cinese Li Yingying è ferma a 93, tra l’altro entrambe non potranno più incrementare il proprio bottino visto che le rispettive squadre sono state eliminate.

La 24enne ha avuto un ruolino di marcia semplicemente stellare, con ben 29 punti di media per partita: 30 punti nei cinque set contro l’Olanda, 31 punti nei quattro set contro la Repubblica Dominicana, 13 punti nei tre set contro l’Italia, 42 punti nei cinque set dei quarti di finale contro la Cina. Si tratta di un terminale offensivo micidiale, una delle migliori bomber in circolazione a livello globale e che è in grado di risolvere le partite: è l’arma letale di cui dispone coach Daniele Santarelli, che sta facendo i conti con le prove opache dell’altra attaccante Ebrar Karakurt e con le condizioni fisiche problematiche dell’altra schiacciatrice Hande Baladin e della palleggiatrice.

L’Italia dovrà cercare di creare una gabbia per provare a contenere Melissa Vargas: serviranno un grandissimo muro e una difesa memorabile per limitare lo strapotere della bomber di origini cubane. Si preannuncia anche un duello stellare con Paola Egonu: sarà un botta e risposta dirompente tra due opposti di razza, chiamate a fare la differenza quando conterà davvero. Chi vince si merita la possibilità di giocare per la medaglia d’oro contro la vincente di Brasile-USA.