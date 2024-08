Marcell Jacobs conosce gli avversari: orario e n. corsia della batteria dei 100 metri alle Olimpiadi

Marcell Jacobs ha finalmente conosciuto la composizione della sua batteria dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo ha dovuto aspettare la conclusione del turno preliminare per sapere l’identità degli avversari, la corsia e l’orario esatto della sua serie nella mattinata allo Stade de France. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 scenderà in pista alle ore 12.31, nella quinta batteria: correrà in corsia 4, forte del personale di 9.80 (record europeo) e dello stagionale di 9.92 siglato a Turku un mese e mezzo fa.

Marcell Jacobs insegue la qualificazione alle semifinali, riservata ai primi tre classificati delle otto batterie e ai tre migliori tempi di ripescaggio. Il miglior avversario è il sudafricano Benjamin Richardson, 9.86 di stagionale schierato in corsia 6 (il suo tempo è stato siglato in altura, poi non si è confermato).

In lizza anche lo svedese Henrik Larsson (10.08, corsia 9) e il nigeriano Kayinsola Ajayi (10.00, corsia 2), senza dimenticarsi del ghanese Abdul-Rasheed Saminu (10.02, corsia 5). In gara anche l’iraniano Hassad Taftian (10.28, corsia 1), Davonte Howell dalle Isole Cayman (10.10, corsia 3), il brasiliano Paulo Andre (corsia 7, 10.12), Marc Brian Louis da Singapore (10.36, corsia 8).

A CHE ORA MARCELL JACOBS IN BATTERIA ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto, ore 12.31.

IN CHE BATTERIA E IN CHE CORSIA MARCELL JACOBS ALLE OLIMPIADI

Quinta batteria, corsia 4.

AVVERSARI MARCELL JACOBS IN BATTERIA

Corsia 1: Hassan Taftian (Iran, 10.03 di personale, 10.28 di stagionale)

Corsia 2: Kayinsola Ajayi (Nigeria, 10.00, 10.00)

Corsia 3: Davone Howell (Isole Cayman, 10.10, 10.10)

Corsia 4: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.92)

Corsia 5: Abdul-Rasheed Saminu (Ghana, 10.02, 10.02)

Corsia 6: Benjamin Richardson (Sudafrica, 9.86, 9.86)

Corsia 7: Paulo Andre Camilo (Brasile, 10.02, 10.12)

Corsia 8: Marc Brian Louis (Singapore, 10.27, 10.36)

Corsia 9: Henrik Larsson (Svezia, 10.08, 10.08)