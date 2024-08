Marcell Jacobs avanza in semifinale alle Olimpiadi: corsa interlocutoria con vento contrario

Marcell Jacobs non ha impressionato come si sperava nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, non riuscendo a lanciare un messaggio di qualità alla concorrenza guidata dallo scatenato giamaicano Kishane Thoompson. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha corso al secondo posto nella quinta batteria con il tempo di 10.05 (0,3 m/s di vento contrario), alle spalle dell’inatteso nigeriano Kayinsola Ajayi (10.02).

Il velocista lombardo ha avuto un valido tempo di reazione (0.142), ma poi è sembrato imballato in uscita dai blocchi e ha faticato in fase di accelerazione, apparendo in calo rispetto a quanto offerto a Turku un mese e mezzo fa, quando si espresse in 9.92 dopo aver trionfato agli Europei. Marcell Jacobs è riemerso nella parte centrale del rettilineo, dove ha alzato un po’ le frequenze, ma la sua corsa è parsa tutt’altro che fluida e rotonda, al momento lontana da quella dei giorni migliori.

Nel finale ha risparmiato qualche energia e si è un po’ rialzato, evitando di sperimersi per rientrare sul nigeriano e tenendo a bada il ghanese Abdul-Rasheed Saminu (10.06) e il sudafricano Benjamin Richardson (10.06). Il Messia dell’atletica tricolore tornerà in pista domani sera per disputare la semifinale, ma occorrerà verosimilmente scendere sotto i dieci secondi per meritarsi l’ingresso all’atto conclusivo e continuare a inseguire una medaglia che appare difficile dopo l’apoteosi di tre anni fa in terra nipponica.