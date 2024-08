Marcell Jacobs attende avversari, corsia e orario alle Olimpiadi: perché deve aspettare il preliminare?

Marcell Jacobs debutterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata di sabato 3 agosto, quando sono previste le batterie dei 100 metri a partire dalle ore 11.55. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non conosce ancora l’orario esatto in cui scenderà in pista, la corsia in cui verrà schierato e gli avversari che si troverà di fronte. Dovrà addirittura aspettare la metà mattinata di domani per apprendere queste informazioni molto importanti, per poi presentarsi ai blocchi di partenza e inseguire la qualificazione alle semifinali.

Il motivo è presto detto: bisognerà attendere la conclusione del turno preliminare, in programma a partire dalle ore 10.35, a cui prenderanno parte atleti di bassissima caratura agonistica. Una volta terminata quella sessione si procederà al sorteggio della composizione delle varie batterie previste un’oretta più tardi. Si poteva forse fare qualcosa in più a livello di calendario e di programmazione, invece in questo modo si rimarrà al buio praticamente fino a ridosso dell’evento.

Marcell Jacobs si presenta all’appuntamento dopo essersi ben distinto nel mese di giugno: si è laureato Campione d’Europa a Roma e poi ha corso uno squillante 9.92 a Turku, facendo capire di essere in ottima forma. Nell’ultimo mese ha lavorato duramente a Rieti e si è presentato nella capitale francese con un chiaro obiettivo: cercare di confermarsi sul podio dopo l’apoteosi totale di tre anni, regalando una nuova magia a un’intera Nazione nella gara regina.