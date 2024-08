Atletica, chi corre i preliminari dei 100 metri alle Olimpiadi? Presenze esotiche ai confini del mondo: tutti i Paesi

I 100 metri sono la gara regina delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma alle ore 21.55 di domenica 4 agosto. Prima di arrivare alla finale tra i migliori otto sprinter del Pianeta, pronti a sfidarsi a viso aperto per la conquista dell’appellativo di uomo più veloce della Terra e naturalmente per la conquista della medaglia d’oro, bisognerà passare dalle batterie e dalle semifinali. Questa progressione per quanto concerne i big, come ad esempio Marcell Jacobs e Noah Lyles, ma non bisogna dimenticare il turno preliminare, previsto nella mattinata di sabato 4 agosto.

A questo evento partecipano atleti di bassa caratura e provenienti da piccoli Paesi, spesso ai margini dell’universo sportivo e anche poco conosciuti dal grande pubblico. Sono previste addirittura sei heat, avanzano i primi due di ciascuna serie e i migliori quattro tempi di ripescaggio. Iniziamo il nostro giro del mondo, fatto di bandiere che spesso si vedono soltanto nella Cerimonia d’Apertura e in pochissime altre occasioni.

C’è un nome grosso, finito quasi incomprensibilmente in questo preliminary round: il gambiano Ebrahima Camara ha corso un rimarchevole 9.98 in stagione e deve sobbarcarsi questo turno in più insieme ad atleti mai scesi sotto i 10.30 come i rappresentanti di Malesia (Asia), Singapore (Asia), Afghanistan (Asia), Guinea Bissau (Africa), Isole Marshall (Oceania), Tuvalu (Oceania). Nella seconda batteria c’è Davonte Howell dalle Isole Cayman (America centrale) con uno stagionale di 10.10, pronto a sfidare uomini da tutto il mondo: uno da Mozambico (Africa), uno da eSwatini (l’ex Swaziland che ha cambiato nome, in Africa), uno dalla Repubblica Centroafricana, uno dal Benin (Africa), uno da Kiribatu (Ocania), uno da Montenegro.

Le Isole Mauritius (Africa) hanno dato i natali a Gary Noa Jerrel Bibi, uomo da 10.11 nel 2024 che incrocerà un avversario di Hong Kong (Asia), uno del Tajikistan (Asia), uno dall’Albania, uno da Honduras (America centrale), uno dal Madagascar (Africa), uno dallo Yemen (Asia) e uno da Timor Est (Asia). Christopher Borzor da Haiti (America centrale) si è espresso io un interessante 10.14 qualche settimana fa e sarà in pista con un atleta dalle Comore (Africa), uno dall’Angola (Africa), uno dalle Maldive (Asia), uno dal Belize (America centrale), uno dalla Libia (Africa), uno dalla Micronesia (Oceania), uno dall’Iraq (Asia).

Dall’Indonesia (Asia) arriva Lalu Muhammad, uomo da 10.17 in stagione (ma personale da 10.02) che sfiderà rivali da Saint Kitts & Nevis (America centrale), Mali (Africa), Repubblica Democratica del Congo (Africa), Nauru (Oceania), Guam (territorio non incorporato degli USA, nell’Oceano Pacifico), Tonga (Oceania) e Guinea Equatoriale (Africa). Arturo Harmodio Deliser Espinosa proviene da Panama (America centrale) e affronterà avversari da Malta, Seychelles (Africa), Gabon (Africa), Fiji (Oceania), Suriname (America centrale), Bangladesh (Asia) e Brunei (Asia).