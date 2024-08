Manila Esposito: “Ho vinto una medaglia olimpica, nella finale con Biles. Ho ascoltato Geolier”

Manila Esposito ha conquistato una splendida medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2023, meritandosi una memorabile alloro individuale dopo essersi già messa al collo l’argento nella gara a squadre insieme alle compagne. Al suo esordio ai Giochi l’azzurra è entrata nel ristrettissimo club di ginnaste italiane capace di portare a casa due allori a cinque cerchi: lei e Alice D’Amato, che oggi si è imposta sui 10 cm.

Manila Esposito ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Essere qui e fare due finali olimpiche, per me, era già un sogno. Non posso essere che felice di aver fatto un buon esercizio e aver vinto una medaglia olimpica. So di poter fare un esercizio ancora migliore ma già poter fare una finale con Simone Biles è tanta roba, capita di sbagliare anche ai più forti. Che recupero che ho fatto per non cadere dalla trave!“.

La 17enne campana ha poi proseguito: “Dedico la medaglia alle persone che mi supportano tutti i giorni, soprattutto alla mia famiglia e ai miei amici. E alla Polizia di Stato. Oggi c’erano mia mamma, mia nonna, mia zia e alcune amiche. Anche oggi ho ascoltato Geolier, sempre prima di una gara, l’album nuovo è bellissimo (ride ndr). La prima telefonata l’ho fatta a mamma, soprattutto per salutare nonna e zia che tornano a Napoli. Mio zio dopo la medaglia di squadra mi ha regalato la collana con i cinque cerchi“.