Luna Rossa conquista la prima vittoria in Louis Vuitton Cup: Orient Express liquidata

Luna Rossa ha sconfitto Orient Express e ha conquistato la prima vittoria nella Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che designa chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano, tornato nelle acque di Barcellona dopo aver perso il testa a testa con i Kiwi (spettacolare manovra di Peter Burling nel secondo lato di bolina), ha avuto la meglio sulla compagine francese e ha così portato a casa il primo punto utile per il round robin.

Team Prada Pirelli ha così agganciato i transalpini (in precedenza capaci di battere Alinghi) e INEOS Britannia (brava ad approfittare di un problema di American Magic in fase di pre-partenza) in testa alla classifica del round robin, che promuoverà le prime quattro classificate alle semifinali. Gli uomini dello skipper Max Sirena sono riusciti ad avere la meglio in condizioni di vento molto leggero (7-8 nodi) e con onda alta circa mezzo metro, la barca è parsa a tratti veloci ma ha impressionato meno di quanto si sperava alla vigilia.

Il timoniere James Spithill è stato impeccabile in fase di partenza, Luna Rossa è scattata leggermente meglio e soprattutto sopravento, così alla prima virata di bolina si è trovata davanti a Orient Express e ha immediatamente allungato. La compagine tricolore ha rapidamente guadagnato duecento metri e ha progressivamente incrementato il proprio margine nei confronti dei transalpini, impressionando in poppa anche se in maniera minore rispetto ai preliminari della scorsa settimana.

Da annotare una sbavatura nell’ultimo lato di bolina, ma lo scafo è stato ben recuperato. Al traguardo lo scarto era superiore ai 600 metri, pari a 1’24”. Una bella iniezione di fiducia per Luna Rossa che muove il primo passo della propria avventura nella competizione sportiva più antica del mondo. Domani si tornerà nelle acque catalane per affrontare American Magic in un testa a testa probante: gli statunitensi sembrano essere i rivali designati per la Louis Vuitton Cup, ma oggi hanno dovuto fare i conti con una criticità e domani si presenteranno al via particolarmente agguerriti.