LIVE Vuelta a España, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita che può sparigliare le carte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa della Vuelta a España 2024, con partenza da Ourense Termal ed arrivo a Estacion De Montana De Manzaneda: la salita finale è pronta a rivoluzionare la classifica generale.

Dopo due tappe che hanno visto arrivare la fuga e con poca battaglia tra i big, oggi è probabilmente il giorno giusto per lo scontro tra coloro che vogliono vincere la Vuelta 2024. Una tappa che non lascia un attimo di respiro al gruppo con continui saliscendi per praticamente per tutto il tracciato. Ci sarà anche il traguardo volante di Sas Penelas a 773 metri di quota, anche se l’attesa è tutta per la salita di Estacion De Montana De Manzaneda a ben 1488 metri di altitudine.

La salita conclusiva sarà lunga ben 15.4 chilometri al 4.7% di pendenza media con picchi al 12% nell’ultima parte che potrebbero fare la differenza. Primoz Roglic ha già guadagnato oggi 37 secondi su Ben O’Connor e sicuramente lo sloveno andrà nuovamente all’attacco. Da capire come l’australiano riuscirà a rispondere all’azione del capitano della Bora. Fari puntati anche sugli spagnoli Enric Mas e Mikel Landa, che puntano anche loro al successo finale.

La dodicesima tappa della Vuelta a España 2024 partirà alle ore 14.19. OA Sport seguirà la frazione con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata: buon divertimento, vi aspettiamo!