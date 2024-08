LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e nuovo arrivo in salita a Yunquera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Vuelta a España 2024. La sesta frazione è il teatro del secondo arrivo in salita della corsa spagnola. La tappa partirà da Jerez de la Frontera mentre l’arrivo è posto a Yunquera dopo 185.5 km.

La tappa sembra adatta agli attaccanti e ad un possibile arrivo della fuga. La prima salita di questa frazione è anche la più impegnativa: dopo circa 60 chilometri inizierà l’ascesa di Puerto del Boyar (14.5 km al 5.5% di pendenza media). Dopo la discesa verranno affrontate tre salite consecutive di terza categoria. Nell’ordine i corridori scaleranno Puerto del Viento (6.6 km al 4.3%), Puerto Martinez (3.5 km al 6.3%) e l’Alto de las Abejas (8.9 km al 3.9%) su cui è posto il traguardo.

Viste le salite ed il disegno di questa tappa è difficile immaginarsi un attacco dei corridori di classifica. L’occasione è ghiotta sia per una fuga da lontano che per potenziali attacchi nei chilometri finali in cui non c’è alcun tratto in pianura. Una variabile da tenere sotto controllo è il caldo, già grande protagonista dei primi giorni della corsa spagnola.

La partenza ufficiale della sesta tappa è prevista per le 12.59 da Jerez de la Frontera. L’arrivo è posto 185.5 km dopo a Yunquera. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta frazione della Vuelta a España 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!