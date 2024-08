Classifica Vuelta a España 2024: O’Connor amministra, Tiberi crolla, Fortunato miglior italiano

Si conclude anche la nona tappa della Vuelta a España 2024 di ciclismo su strada, la Motril-Granada di 178.5 km, che conferma la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, sulle spalle di Ben O’Connor.

Vittoria odierna in solitaria per il britannico Adam Yates, davanti all’atleta dell’Ecuador Richard Carapaz, mentre l’australiano chiude terzo e difende senza problemi il simbolo del primato confermandosi al primo posto in classifica generale con 3’53” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic.

Terza piazza proprio per Richard Carapaz a 4’32”, davanti allo spagnolo Enric Mas, del Movistar Team, ora quarto a 4’35” dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è Lorenzo Fortunato, 18° a 11’13”. Di seguito la classifica generale completa dopo la nona tappa della Vuelta.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (nona tappa)

1 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 36:09:36

2 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 03:53

3 15 Carapaz Richard EF Education-EasyPost + 04:32

4 1 Mas Enric Movistar Team + 04:35

5 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 05:17

6 3 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 05:29

7 20 Yates Adam UAE Team Emirates + 05:30

8 2 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 05:30

9 3 Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers + 06:00

10 6 Gaudu David Groupama-FDJ + 06:32

11 9 Sivakov Pavel UAE Team Emirates + 07:11

12 5 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 07:13

13 5 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 07:18

14 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 08:16

15 9 Van Eetvelt Lennert Lotto Dstny + 08:55

16 3 Bennett George Israel-Premier Tech + 09:50

17 2 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 10:46

18 3 Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 11:12

19 6 Martin Guillaume Cofidis + 12:23

20 9 Haig Jack Bahrain Victorious + 12:29