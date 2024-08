LIVE Usa-Porto Rico, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’ultima gara del Dream Team nel girone in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Usa-Porto Rico, match valido per l’ultima giornata del gruppo C alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Dream Team di coach Steve Kerr va a caccia della terza vittoria su tre.

Dopo le vittorie con Serbia e Sud Sudan è il momento della terza e ultima partita del girone di qualificazione per Team Usa che sarà impegnato in una sorta di derby con la nazionale portoricana. 110-84 alla Serbia e 103-86 al Sud Sudan sono stati i risultati di esordio per Lebron James e compagni con Durant (23) e Adebayo (18) che si sono messi in luce come top-scorer delle prime due gare.

Al contrario Porto Rico è invece incappato in due sconfitte su due gare giocate in terra francese, cedendo prima 90-79 al Sud Sudan e poi 107-66 alla Serbia che hanno posto di fatto fine al proprio percorso olimpico. Per gli uomini di coach Nelson Colòn ci sarà però la possibilità di chiudere la rassegna a cinque cerchi con la sfida ad alcuni dei migliori giocatori di pallacanestro del pianeta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Usa-Porto Rico, terza e ultima giornata del gruppo C del torneo olimpico di pallacanestro 2024. Palla a due che si alzerà alle 17.15 allo stadio “Pierre Mauroy” di Lille, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.