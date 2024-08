LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Pellacani sogna il podio dal trampolino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Ci avviciniamo sempre di più al culmine del programma previsto all’Aquatics Centre della capitale francese: quest’oggi vedremo disputarsi i preliminari della piattaforma dai dieci metri al maschile e l’ultimo atto dal trampolino tre metri femminile.

L’Italia si può giocare qualcosa di importante nella finale dal trampolino tre metri. Sarà alla via della gara Chiara Pellacani. La giovane romana ha chiuso la semifinale in un’ottima terza posizione, disputando una prova davvero convincente. L’azzurra può giocarsi un posto sul podio: il compito sarà tutt’altro che facile, ma bisogna crederci. La 21enne capitolina se la vedrà principalmente con la cinese Chang Yani, apparsa non brillante nelle due prove disputate. Un gradino sopra troviamo Chen Yiwen e l’australiana Maddison Keeney.

La giornata di gara si aprirà alle 10.00 con i preliminari dalla piattaforma al maschile. Italia che si presenta con due atleti, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini. Il loro obiettivo è solamente uno, quello di superare il turno e accedere alla semifinale di domani. I due azzurri non potranno permettersi errori gravi per rimanere tra i migliori diciotto della classifica. Sarà una gara tiratissima, nella quale otto dovranno dare addio alla competizione.

Si comincia con i preliminari della piattaforma dai dieci metri al maschile previsti dalle 10.00, mentre la finale del trampolino tre metri femminile inizierà alle 15.00.