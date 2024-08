LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Maia Biginelli e Sarah di Maria Jodoin si qualificano per la semifinale della piattaforma 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.18 La nostra diretta live termina al momento qui, appuntamento alle 15.00 per le semifinali, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi di Parigi 2024 su OA Sport.

12.15 Si chiudono dunque queste qualificazioni, undicesimo posto per Sarah di Maria Jodoin (286.10), diciottesimo per Maia Biginelli (277.00), entrambe le azzurre accedono dunque alla semifinale, in programma oggi alle 15.00.

12.14 MAIA BIGINELLI E’ IN SEMIFINALE! 48 per la brasiliana che chiude ventitreesima a 255.90, entrambe le azzurre si qualificano dunque al turno del pomeriggio.

12.13 67.20 per Kim che chiude decima a 287.70, ora Oliveira chiuderà le qualificazioni, Biginelli è diciottesima, ultima piazza disponibile per le semifinali.

12.12 Vieta chiude ventiduesima mentre Praasternik è davanti all’azzurra, basta tenere dietro una tra Kim e Oliveira.

12.11 62.40 per Arai che chiude a 280.65 davanti a Biginelli che è ora sedicesima quando mancano: Praasternik (Paesi Bassi), Vieta (Porto Rico), Kim (Corea del Nord) e Oliveira (Brasile).

12.10 Arriva invece in questo momento l’aritmetica certezza del passaggio in semifinale per Sarah di Maria Jodoin che è al momento decima con quattro atlete restanti.

12.08 Mancano in 7 per chiudere queste qualificazioni della piattaforma 10 metri, in bilico il passaggio di Maia Biginelli che è al momento quindicesima.

12.06 57.60 per l’australiana che è ottava e qualificata alle semifinali.

12.05 Abbiamo superato metà del quinto round, ora Ellie Cole (Australia).

12.03 62.40 per la statunitense Wright che è tredicesima dietro a Maia Biginelli.

12.02 Ha trovato un ottimo ingresso in acqua di Maria Jodoin, che era mancato nei tuffi precedenti.

12.01 NON SBAGLIA L’AZZURRA! 72.00 per Sarah che chiude a 286.10 e salvo sorprese dovrebbe avercela fatta per la semifinale.

12.00 67.20 per la messicana Orozco Loza che è quarta e qualificata per la semifinale, ora Sarah di Maria Jodoin.

11.58 56.00 per l’azzurra, bene l’esecuzione in aria, un po’ meno l’ingresso in acqua, 277.00 il punteggio finale di Biginelli, per l’ingresso in semifinale bisognerà aspettare.

11.57 57.60 per l’australiana Wu, tocca a Maia Biginelli per l’ultimo tuffo di queste qualificazioni.

11.56 83.20 per l’altra cinese Chen che è seconda e sarà probabilmente l’unica atleta in grado di insidiare la connazionale per il gradino più alto del podio.

11.55 Chiude con un 76.80 la cinese Quan che ha dominato queste qualificazioni e sarà la favorita numero 1 per l’oro.

11.54 Errore per Patrika, 41.60 per la baltica, questo potrebbe favorire Sarah di Maria Jodoin che le era di poco dietro.

11.53 60.80 per la britannica Toulson, ora la lettone Patrika.

11.52 62.40 per una non soddisfatta Schnell, non aritmeticamente sicura di proseguire.

11.51 62.40 per la canadese McKay che inaugura il quinto e ultimo round conquistando il pass per la semifinale.

11.50 Si chiude il quarto round, Mai Biginelli è quattordicesima, Sarah di Maria Jodoin ventesima, per il passaggio delle azzurre alla semifinale della piattaforma 10 metri sarà dunque decisivo il quinto e ultimo tuffo.

11.47 67.65 per la cubana Garcia Navarro, 58.80 per la giapponese Arai che superano entrambe di Maria Jodoin, ora diciannovesima.

11.45 Ultime atlete al quarto round, a meno di grandi scossoni però Mai Biginelli dovrebbe essere tredicesima mentre Sarah di Maria Jodoin diciassettesima con le due azzurre che sarebbero per la prima volta nella gara all’interno della zona qualificazione che promuoverà le prime 18 in semifinale.

11.42 Mancano nove atlete per chiudere il quarto e penultimo round di qualificazione.

11.39 221.00 il totale dopo quattro tuffi di Maia Biginelli che ha superato Sarah di Maria Jodoin (214.10).

11.36 46.40 per l’italo-canadese che sbaglia l’entrata in acqua e servirà un quinto tuffo di valore per la qualificazione.

11.35 Ora Sarah di Maria Jodoin, sarà il tuffo del coefficiente di difficoltà (2.9) più basso per l’azzurra in queste qualificazioni.

11.34 BIGINELLI! Ottima entrata in acqua dell’azzurra che trova un 63.80 che le permetterà sicuramente di scalare posizioni al termine del quarto round.

11.32 49.60 per Wu (Australia), ora Biginelli in piattaforma per il quarto dei cinque tuffi di qualificazione in programma.

11.29 Tra poco toccherà di nuovo a Maia Biginelli.

11.26 Restano davanti le cinesi Quan e Chen, rispettivamente prima e seconda con 344.45 e 298.95.

11.23 Risalgono in classifica le azzurre, Sarah Maria di Jodoin è sedicesima mentre Maia Biginelli ventunesima.

11.20 Si chiude con il 58.80 della brasiliana Oliveira il terzo dei cinque round della piattaforma 10 metri femminile.

11.17 Mancano cinque atlete per chiudere il terzo round.

11.14 57.60 per la messicana Orozco che si peggiora rispetto ai primi due tuffi.

11.11 E’ stato fino a qui il migliore dei tre tuffi quello eseguito dalla italo-canadese.

11.10 Triplo e mezzo ritornato per l’azzurra (3.2 di difficoltà) che trova un buon 62.40 che le dovrebbe permettere di recuperare qualche posizione al termine di questo terzo round.

11.09 Tocca di nuovo a Sarah di Maria Jodoin.

11.08 Brutto errore per la dominicana Garza che riceve un 25.20 e salvo miracoli sarà esclusa dalla semifinale.

11.06 52.80 per Maia Biginelli che continua a restare sotto la soglia teorica per la qualificazione.

11.04 84.15 per Yuxi Chen (Cina) che è seconda dietro alla connazionale, tra poco il terzo tuffo delle azzurre.

11.02 Continua ad essere dominante la cinese Quan, 86.40 al terzo tuffo per la campionessa olimpica in carica che sta comandando queste qualificazioni.

11.00 Inizia il terzo dei cinque round di tuffi.

10.57 Sono rispettivamente ventunesima Sarah Maria di Jodoin) e ventiduesima (Maia Biginelli), serve chiudere tra le prime 18 per accedere in semifinale.

10.55 38.40 per la brasiliana Oliveira che chiude questo secondo round di tuffi sui cinque in programma.

10.53 51.80 per Praasternik (Paesi Bassi) che è diciottesima appena davanti alle azzurre.

10.51 58.80 per l’ucraina Lyskun che si issa in quarta piazza provvisoria.

10.49 Abbiamo superato la metà del secondo round, bisognerà aspettare il tuffo di tutte le atlete per avere un’idea ben definita della classifica.

10.46 48.00 per la britannica Spendolini che si peggiora visibilmente rispetto al primo tuffo, entrambi con un 3.2 di difficoltà.

10.44 Servirà un cambio di passo sia a Biginelli che a di Maria Jodoin negli ultimi tre tuffi per centrare l’ingresso in semifinale.

10.41 Sporca leggermente l’ingresso in acqua l’italo-canadese che riceve un 52.50.

10.39 Tocca di nuovo a Sarah di Maria Jodoin.

10.38 50.40 per l’azzurra Maia Biginelli, visibilmente non soddisfatta del proprio tuffo.

10.36 72.00 per l’altra cinese Chen che è seconda a 145.50.

10.34 Superbo 89.60 per la cinese Quan che consolida la leadership a 170.60 dopo due tuffi.

10.31 La canadese McKay riparte con un 63.00.

10.30 Sono rispettivamente ventunesima (Biginelli) e ventitreesima (di Maria) le azzurre dopo il primo dei cinque tuffi in programma, serve chiudere tra le prime 18 per la qualificazione in semifinale.

10.27 La brasiliana Oliveira chiude il primo giro di tuffi con un un 67.20 ed è sesta.

10.25 58.00 per l’olandese Praasternik , scivolano di poco fuori la zona qualificazione le azzurre.

10.22 40.60 per l’egiziana Tawfik.

10.21 Mancano sette atlete per chiudere il primo dei cinque round.

10.19 58.50 per la messicana Agundez, 60.80 invece per la tedesca Pfeif.

10.18 La tedesca Wassen si presenta con un 62.40 mentre l’australiana Cole con un 48.00 ed è dietro alle azzurre.

10.16 67.20 per l’ucraina Lyksun, 56.00 per la canadese Miller.

10.15 Ottimo avvio per la britannica Spendolini (76.80).

10.14 52.80 anche per la cubana Garcia Navarro, 63.00 invece per la statunitense Wright.

10.13 52.80 per l’azzurra che è dunque appena dietro a Biginelli.

10.12 69.00 per Orozco, tocca all’azzurra Sarah Jodoin di Maria.

10.11 48.00 per la dominicana Garza, tocca alla messicana Orozco.

10.10 Triplo e mezzo avanti carpiato per Biginelli che sbaglia leggermente l’allineamento nel finale con qualche schizzo, 54.00 per l’azzurra la debutto olimpico.

10.09 54.00 per Wu, ora l’azzurra Maia Biginelli.

10.08 Inizia male l’irlandese McGing che si ferma a 33.60, ora l’australiana Wu poi toccherà a Maia Biginelli.

10.07 73.50 per l’altra cinese Chen mentre la spagnola Carvajal si presenta con un 57.40.

10.06 63.00 per Patrika mentre la campionessa olimpica in carica Quan (Cina) si presenta con un 81.00.

10.05 57.00 per la britannica Toulson, ora Patrika (Lettonia).

10.03 68.80 per la statunitense Schnell che inizia bene la propria gara.

10.02 58.50 pe McKay al primo tuffo.

10.00 Si comincia, ad inaugurare queste qualificazioni della piattaforma 10 metri sarà la canadese Caeli McKay.

09.50 Queste le atlete in gara:

1 CAN McKAY Caeli 2 USA SCHNELL Delaney 3 GBR TOULSON Lois 4 LAT PATRIKA Dzeja Delanija 5 CHN QUAN Hongchan 6 CHN CHEN Yuxi 7 ESP CARVAJAL Ana 8 IRL McGING Ciara 9 AUS WU Melissa 10 ITA BIGINELLI Maia 11 DOM GARZA Victoria 12 MEX OROZCO LOZA Alejandra 13 ITA JODOIN di MARIA Sarah 14 CUB GARCIA NAVARRO Anisley 15 USA WRIGHT Daryn 16 GBR SPENDOLINI SIRIEIX Andrea 17 UKR LYSKUN Sofiia 18 CAN MILLER Kate 19 GER WASSEN Christina 20 AUS COLE Ellie 21 MEX AGUNDEZ GARCIA Gabriela 22 GER PFEIF Pauline Alexandra 23 KOR KIM Nahyun 24 EGY TAWFIK Malak 25 JPN ARAI Matsuri 26 PUR VIETA Maycey Adrianne 27 NED PRAASTERINK Else 28 PRK KIM Mi Rae 29 BRA OLIVEIRA Ingrid

09.40 Si partirà tra 20 minuti con le qualificazioni che promuoveranno le migliori 18 in semifinale, per l’Italia ci sono Maia Biginelli e Sarah Maria di Jodoin.

09.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della piattaforma femminile da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della piattaforma femminile da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma qualificazioni e semifinali nella giornata odierna per quanto attiene alla specialità.

Vanno in scena le qualificazioni all'”Aquatics Centre” dove saranno ancora una volta le cinesi le protagoniste indiziate per la lotta alle medaglie che non riguarderà però la giornata di martedì. Si partirà con le qualificazioni che promuoveranno le migliori diciotto atlete sulle ventinove in gara alla semifinale del pomeriggio, dalla quale usciranno poi i nomi delle tuffatrici che si andranno a giocare il podio.

Ci sarà anche l’Italia sulla piattaforma con il tricolore che sarà rappresentato da Maia Biginelli e Sarah Maria di Jodoin. Esordiente classe 2003 la prima che proverà a strappare un pass per le semifinali; alla seconda Olimpiade invece la seconda, italo-canadese classe 2001 che andrà a caccia di un posto in finale e magari anche di un piazzamento tra le prime dieci nella classifica finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni della piattaforma femminile da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si parte dalle ore 10.00, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.