LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: la piattaforma 10 metri in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della piattaforma femminile da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma qualificazioni e semifinali nella giornata odierna per quanto attiene alla specialità.

Vanno in scena le qualificazioni all'”Aquatics Centre” dove saranno ancora una volta le cinesi le protagoniste indiziate per la lotta alle medaglie che non riguarderà però la giornata di martedì. Si partirà con le qualificazioni che promuoveranno le migliori diciotto atlete sulle ventinove in gara alla semifinale del pomeriggio, dalla quale usciranno poi i nomi delle tuffatrici che si andranno a giocare il podio.

Ci sarà anche l’Italia sulla piattaforma con il tricolore che sarà rappresentato da Maia Biginelli e Sarah Maria di Jodoin. Esordiente classe 2003 la prima che proverà a strappare un pass per le semifinali; alla seconda Olimpiade invece la seconda, italo-canadese classe 2001 che andrà a caccia di un posto in finale e magari anche di un piazzamento tra le prime dieci nella classifica finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni della piattaforma femminile da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si parte dalle ore 10.00, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.