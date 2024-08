LIVE Tiro a Segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Mazzetti e Spinella in gara nelle qualificazioni della pistola automatica maschile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gara del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia va alla caccia di ulteriori piazzamenti di prestigio dopo gli ottimi risultati conseguiti nell’avventura fin qui intrapresa dalla squadra azzurra al poligono di Chateauroux. Quest’oggi andrà in scena un solo evento, la qualificazione alla finale della pistola automatica 25 metri maschile.

Qualificazione che si svolgerà in due turni. Ogni stage si dividerà in tre tranche, differenziate dal tempo a disposizione per i tiratori: da otto secondi, infatti, si passerà a sei per concludere a quattro secondi, nei quali gli atleti dovranno piazzare cinque colpi. Solamente i migliori sei della qualificazione potranno accedere alla finale che si svolgerà nella mattinata di domani.

L’Italia si presenta al via di questa gara con due uomini. Per i colori azzurri saranno al via Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella. Il primo è un veterano, ed è a tutti gli effetti è l’elemento dell’intera squadra azzurra del tiro a segno a Parigi. Il secondo, invece, vorrà cercare il colpaccio alla prima presenza olimpica della carriera. Per entrambi l’accesso in finale sarà complicatissimo, ma i due azzurri non vogliono arrendersi già in partenza.

Il via delle qualificazioni della pistola automatica è previsto per le ore 09.00.