LIVE Taekwondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Dell’Aquila cerca il bis, debutto assoluto per Matonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di competizioni di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà un day-1 particolarmente ricco di emozioni in chiave Italia, in quanto saliranno sul tatami del Grand Palais Vito Dell’Aquila, impegnato nella categoria -58 kg, ed Ilaria Matonti, in forza nella -49 kg.

Due combattenti, due storie molto diverse. Il nativo di Mesagne deve infatti difendere l’oro conquistato tre anni fa a Tokyo 2020. Non sarà facile, considerato un tabellone buono ma che nasconde non poche insidie dettate dalla presenza di avversari comunque fastidiosi. Il cammino del pugliese comincerà con il kazako Samirkhon Ababakirov, avversario con cui l’azzurro vanta dei precedenti positivi.

Matonti invece sarà una vera mina vagante del torneo, e si ritroverà pronti-via a fronteggiare la Campionessa del Mondo in carica Merve Dincel Kavurat con l’obiettivo di assorbire quanta più esperienza possibile dalla prima rassegna a cinque cerchi della carriera.

La giornata comincerà alle ore 9:00 con i primi contest di qualificazione. Matonti è attesa sul tatami alle ore 12:25, mentre Vito Dell’Aquila alle 12:37.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare riservate alla categoria -58 kg maschile e -49 kg femminile di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Round dopo round, calcio dopo calcio, colpo dopo colpo. Per non perdere davvero nulla. Si parte alle 9:00. BUON DIVERTIMENTO!