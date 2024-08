LIVE Taekwondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: in corso i quarti di finale, tra poco Vito Dell’Aquila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:17 Comincia il match!

15:17 Siamo arrivati al secondo quarto di finale per la categoria maschile: Bailey Lewis (Australia) sfida Mohamed Khalil Jendoubi (Tunisia)

15:14 Finisce qui: Wongpattanikit si prende la semifinale sconfiggendo l’avversaria per 13-3 e chiudendo i conti sul 2-0 (1-4. 3-13)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ABUTALEB Dunya Ali M (9) KSA 0 1 3 WONGPATTANAKIT Panipak (1) THA Vittoria 2 4 13

15:13 Altro calcio alla testa: 12-2 per Wongpattanikit che vede adesso la semifinale

15:12 Accolta la richiesta della vietanamita che ora conduce per 9-2

15:11 Altro calcio alla testa di risposta ad un altro sferrato dalla saudita. Ma adesso c’è un altro calcio al vaglio del video

15:10 Calcio alla testa: 3-0 per Wongpattanikit

15:08 Calcio sulla corazza: 4-1 per Wongpattanikit che si prende il primo round. Adesso il secondo

15:07 Pugno per Wongpattanikit: 2-1

15:05 Ammonita anche la thailandese dopo la review. Parziale di 1-1 in un primo round molto spezzettato

15:04 Ammonizione per la saudita, 1-0 per Wongpattanikit

15:02 Comincia il match!

15:00 Adesso si torna in campo femminile con il secondo quarto di finale: si sfidano Dunya Ali M Abutaleb (Arabia Saudita) e la quotata Panipak Wongpattanikit (Vietnam)

14:59 Ammonizione per Park, ma il sudcoreano la spunta comunque, vince 5-4 ed accede in semifinale con il risultato di 2-1 (5-8, 4-3, 4-5)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 RAVET Cyrian (4) FRA 1 5 4 4 PARK Taejoon (5) KOR Vittoria 1 8 3 5

14:58 Due colpi a distanza ravvicinata per Park che ribalta tutto. 5-3

14:56 Attenzione calcio da due punti per Ravet!

14:55 Un pugno per Ravet che poi riceve un’ammonizione. 1-1

14:54 Una penalità per parte. Il secondo round lo porta a casa il francese, bravo a gestire. Si decide tutto al terzo

14:53 Respinto il reclamo asiatico. Si rimane 3-1 per il transalpino. 30 secondi alla fine

14:52 Calcio in testa di Revet che effettua il controsorpasso. Ma il sudcoreano alza il cartellino

14:51 Un pugno per Park: 1-0 quando manca l’ultimo minuto. Round particolarmente combattuto

14:50 Comincia il secondo round

14:48 Allo scadere va segno il sudcoreano che chiude il primo match con il punteggio di 5-8. Ora il secondo round

14:49 Ravet prova a rispondere sferrando un calcio sulla corazza

14:48 Altro calcio da due punti, 5-0 Park che poi scivola.

14:47 Ammonizione per Ravet. 3-0 Park

14:46 Calcio alla corazza per Park, 2-0

14:45 Comincia il match, forse il più interessante del lotto (togliendo ovviamente Dell’Aquila)

14:44 Attenzione ora al primo quarto di finale della categoria di Vito Dell’Aquila, quella riservata alla -58 kg. Il francese Cyrian Ravet sfida il sudcoreano Taejoon Park. L’asiatico è sembra in assoluto il combattente più in forma questa mattina

14:41 Ammonizione per entrambe: finisce 4-1. Stojkovic vola in semifinale con il risultato di 3-1 (3-3, 7-3, 4-1).

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 STOJKOVIC Lena (4) CRO Vittoria 1 3 7 4 DHAHRI Ikram (12) TUN 1 3 3 1

14:41 Ritmi blandi per la tunisina che non pare incidere. Stojkovic gestisce

14:39 Un pugno sulla corazza per Stojkovic che approfitta anche delle due ammonizioni della rivale. Il coach tunisino chiede un colpo alla testa, respinto. Per ora la croata conduce 3-0. Ora ultimo minuto

14:37 Accorcia le distanze Dhahri con un calcio sulla testa, ma poi riceve un’ammonizione. La croata pareggia i conti (7-3). Si decide tutto al terzo round

14:35 Due calci sulla testa per la croata Stojkovic che si porta sul 6-0

14:32 Finisce il primo round con il pareggio della tunisina! 3-3. Vittoria per la tunisina Dhahri per aver messo più colpi. Adesso il secondo round, entrambe le combattenti sono attive e presenti nella lotta.

14:31 Calcio in testa per Stojkovic. 3-0

14:29 Si parte con il primo quarto di finale, dedicato alla categoria -49 kg femminile. Si sfidano la croata Lena Stojkovic e la tunisina Ikram Dhari. Tutto pronto per l’inizio del match!

14:28 Vito Dell’Aquila ha appena dato avvio alla sessione con il rito del bastone, uno dei gesti più rappresentativi di queste Olimpiadi!

14:25 Cinque minuti e cominceranno i quarti di finale!

14:24 In tutto questo è ancora da decifrare il destino di Matonti. L’azzurra potrebbe essere ripescata solo se la turca Dincel (che l’ha eliminata) staccherà il pass per la finale

14:20 Cosa ci hanno detto questi ottavi di finale? Che Vito Dell’Aquila ha un’attitudine mentale fuori dal comune. L’azzurro era davvero destinato a lasciare il tatami al primo turno, ma negli ultimi secondi ha trovato quella forza interiore che l’ha portato a ribaltare le sorti dell’incontro eliminando l’avversario kazako, non a caso disperatissimo alla fine del match

14:18 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Tra dieci minuti cominceranno i quarti di finale

13:25 Vito Dell’Aquila tornerà sul tatami poco prima delle 16:00 per affrontare l’ungherese Salim. La nostra diretta riprenderà invece alle 14:30, con l’inizio degli altri inconri. A tra poco!

13:23 Si era messa malissimo per Vito Dell’Aquila che era quasi fuori. Ma messo alle strette ha trovato un calcio girato che gli ha aperto la strada verso i quarti. Non un’impresa banale. Ma un’impresa da chi è non a caso e fino a prova contraria il padrone dell’Olimpo. Ora la sfida all’ungherese Salim!

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 DELL AQUILA Vito (3) ITA Vittoria 2 6 4 7 ABABAKIROV Samirkhon (14) KAZ 1 12 3 4

13:22 ALTRI DUE PUNTI DA CALCIO IN CORAZZA! VITO LA CHIUDE IN EXTREMIS SUL 7-4 E PASSA AI QUARTI DI FINALE. TUTTO IN 15 SECONDI, DA VERO CAMPIONE OLIMPICO

13:21 CALCIO GIRATOOOOOOO! VITO LA RIBALTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13:19 Calcio in testa per il kazako: 3-0, questa non ci voleva. Poi Vito cade, 4-0. C’è anche una richiesta di review

13:19 Ancora un minuto. Vito deve fare male adesso

13:18 Quanto è imponente il kazako! Sta per finire il primo minuto

13:17 Si deve sciogliere Dell’Aquila che sta sentendo tanto il peso della medaglia d’oro di Tokyo 2020. Ma è stato bravissimo a riprendersi con due calci dopo la prima sferrata dell’avversario che rischiava di compromettere tutto. Parte il terzo round

13:16 GRANDE VITO DELL’AQUILA CHE RESISTE E PORTA IL MATCH AL TERZO ROUND!

13:15 Due colpi per Vito che adesso passa 4-3. FORZA VITO!!!!

13:15 Calcio in testa per il kazako, 3-0. Adesso si fa dura

13:14 Ababakirov sfrutta le gambe lunghe, Vito fa fatica a prendere la testa dell’avversario. Serve una tecnica ad incastro

13:13 12-6 per il kazako in un primo round che si è acceso dopo i primi 60 secondi. Tecnica molto efficace quella del nostro avversario. Ma abbiamo un round per tornare in carreggiata

13:13 Serie ravvicinata di calcio: 6-2 per il Kazako che a distanza lunga passa.

13:12 Fasi di studio in questo momento dopo che è trascorso un minuto alla fine del primo round

13:10 Serve testa, serve cuore, serve tutto. Comincia il cammino del nostro Campione Olimpico. FORZA VITO! Il kazako è altissimo, leve molto lunghe per il nostro avversario. Vito ha la corazza blu

13:09 Sale sul tatami Vito Dell’Aquila, pronto a sfidare il kazako Ababakirov.

13:08 Dincel mette un calcio da tre punti alla fine del secondo round ed elimina Ilenia Matonti. La turca passa 2-0 (5-1, 3-1). Per lei potrebbero esserci ancora il ripescaggio. Ma adesso pensiamo a Vito

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 DINCEL KAVURAT Merve (3) TUR Vittoria 2 5 3 MATONTI Ilenia Elisabetta (14) ITA 0 1 1

13:07 Cade Dincel, un punto per Ilenia. Ma la turca sferra un calcio in testa. Niente da fare

13:06 Punteggio bloccato al momento, mancano 30 secondi

13:06 Bel controllo di Matonti in questo primo minuto di primo round

13:05 Comincia il secondo round

13:04 Matonti deve stare tranquilla, non ha niente da perdere. Deve fare la sua partita. Forza Ilenia!

13:04 Calcio sulla corazza. La turca adesso è avanti per 5-1 alla fine del primo round. Matonti timorosa, ma non poteva essere altrimenti

13:03 Caduta per Dincel: 3-1

13:03 Respinto il reclamo di Dincel. Ricomincia l’incontro

13:02 Dincel spende un cartellino per una Istant Video Replay: possibile calcio in testa

13:02 Grandissima aggressività della turca in queste prime battute

13:01 Subito un calcio in testa di Dincel: 3-0

12:59 Comicia la sfida! FORZA ILENIA!

12:58 Sta per cominciare l’ultimo ottavo di finale, nonché ultimo incontro della categoria -49 kg femminile della mattina. La nostra Ilenia Matonti sfida la temibilissima Merve Dincel (già oro ai Mondiali 2023 e Campionessa Europea). Un incontro non facile. Serve l’impresa. Dopo sarà il turno di Vito Dell’Aquila.

12:56 Ammonizione per Guzman. Salim vince il round per 3-0 e chiude il match per 2-1 (0-6, 5-3, 0-3). Adesso, finalmente, toccherà ad Ilaria Matonti

12:55 Sembra in controllo Salim che, da quello che si è potuto vedere, si trova ingiustamente al terzo round. Aveva già vinto l’ungherese…

12:54 Calcio sulla corazza per Salim, 2-0 per lui

12:52 Non pochi dubbi sul calcio circolare dato a Guzman, dal replay la dinamica non pare così chiara.

12:50 3 ammonizioni per Guzman, si chiude il secondo round con il vantaggio del sudamericano per 5-3. Il match si decide al terzo round

12:48 Guzman chiede una review per calcio in testa circolare, accolto! Adesso è 5-1 per l’argentino. Si va verso il terzo round

12:47 Ammonizione per l’argentino, 1-0 per Salim

12:46 Nulla di fatto nel primo minuto del secondo round

12:44 Altro calcio in testa dell’ungherese che si prende il primo round con il punteggio di 6-0. Ora il secondo

12:43 Grande ritmo in questo primo minuto del primo round

12:42 Accolto il reclamo. 3-0 per l’ungherese

12:41 Salim chiede assistenza video per un calcio in testa

12:39 Ora attenzione. Si affrontano nella categoria -58 kg l’argentino Lucas GUZMAN e l’ungherese Omar Gergely SALIM. Potrebbero essere i prossimi sfidanti di Dell’Aquila. Dopo sarà finalmente il turno di Matonti

12:37 Calcio circolare per Guo che adesso si porta sul 12-0 e chiude i conti! La cinese passa ai quarti per 2-0 (4-5.0-12)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 POURYOUNES LANGEROUDI Dina (11) EOR 0 4 0 GUO Qing (6) CHN Vittoria 2 5 12

12:37 Ammonizione per Puryounes Langerfoudi: 7-0

12:36 Puryounes Langerfoudi chiede l’intervento del video per un calcio circolare, respinto.

12:35 Guo prova lo strappo con un doppio colpo in testa: 6-0

12:32 Ammonizione per Puryounes Langerfoudi. 5-4 Guo che si prende il primo round. Adesso il secondo. Grande equilibrio

12:31 Ammonizione per Guo: 4-4

12:30 Pareggio con un calcio in testa di Puryounes Langerfoudi, poi pugno della cinese: 3-4

12:29 Review per Guo per un calcio alla testa, accolto. 3-0

12:27 Comincia il match. Tra poco sarà finalmente il turno degli italiani!

12:25 Si torna nella categoria -49 kg femminile. Sul tatami stanno salendo la rifugiata POURYOUNES LANGEROUDI Dina e la cinese GUO Qing

12:22 Attenzione, cade l’irlandese che poi subisce un punto di pugno, un calcio sulla corazza e un calcio rotante! L’azero si prende anche il secondo round e chiude i conti sul 9-12!!!!! Fuochi d’artificio nei minuti finali. Magomedov vince 2-0 (4-7, 6-12) ed elimina il quotato Woolley

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 WOOLLEY Jack (7) IRL 0 4 7 MAGOMEDOV Gashim (10) AZE Vittoria 1 7 12

12:21 4-2 per l’irlandese con un pugno, l’azero approfitta di un’ammonizione

12:20 Pugno per Magomedov che accorcia le distanze: 3-1

12:19 Squillo Woolley con un calcio alla testa da tre punti

12:18 Sfilza di ammonizioni per Magomedov che comunque vince il primo round per 4-7. Adesso il secondo

12:16 Magomedov chiede la review per un colpo alla testa, accolto. 7-1 per l’azero

12:15 Ammonizione per l’azero. 4-1. Ma Wolley c’è

12:14 Allunga Magomedov con un calcio in testa: 3-0

12:13 Pugno per Magomedov: 1-0

12:12 Tutto pronto per l’inizio del match

12:11 Si torna alla categoria -58 kg di Vito Dell’Aquila. Stanno per salire sul tatami l’irlandese Jack WOOLLEY e l’azero Gashim Magomedov. Incontro sulla carta equilibrato. L’irlandese è il numero 7, l’avversario è il numero 10

12:08 Attenta l’iraniana a cui basta un solo calcio per chiudere il secondo round e passare ai quarti. Nematzadeh passa 2-0 (3-0, 2-0)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 NEMATZADEH Mobina (7) IRI Vittoria 2 3 2 TAU Michelle (10) LES 0 0 0

12:06 Calcio alla corazza per Nematzadeh: 0-2 per lei

12:05 Il primo round lo vince Nematzadeh: ora il secondo

12:04 Calcio in testa per l’iraniana Nematzadeh: 3-0 per lei

12:00 Si torna nella -49 kg femminile. Sul tatami l’iraniana NEMATZADEH Mobina e TAU Michelle (Lesotho)

11:57 Sprazzi da fuoriclasse per Vicente Yunta che con un calcio circolare ribalta ancora una volta il risultato. 7-9 per lo spagnolo (con le ammonizione). L’iberico passa 2-0 (3-8, 7-9). Attenzione perché questi sono segnali importanti.

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 YASER ISMAIL Omar (15) PLE 0 3 7 VICENTE YUNTA Adrian (2) ESP Vittoria 2 8 9

11:55 Chiede una review Yaser Ismail, respinta. Ci riprova subito dopo, ci riesce e ribalta il risultato: 5-3

11:55 L’iberico si fa sentire: calcio alla testa, 2-3

11:54 Calcio alla corazza per il palestinese, 2-0

11:52 Calcio alla corazza per lo spagnolo, adesso è 8-3 per lui (dopo ammonizione). Il primo round è suo. Adesso il secondo

11:51 Chiede review per calcio al viso Vicente Yunta, accolto: 6-2 per lui

11:49 Momentaneo vantaggio per Vicente Yunta. 2-3 il parziale dello spagnolo, solo calci da due per ora

11:48 Comincia l’incontro!

11:46 Adesso attenzione perché il palestinese YASER ISMAIL Omar sta per sfidare l’iberico numero due del ranking Adrian Vicente YUNTA. Siamo nella stessa parte del tabellone di Vito Dell’Aquila

11:43 Finisce 7-0 il secondo round. Cerezo Iglesias passa ai quarti e manda un segnale alla thailandese Wongpattanakit vincendo 2-0 (0-2, 4-11)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 GRIPPOLI GAGLIARDO Maria Sara (15) URU 0 4 0 CEREZO IGLESIAS Adriana (2) ESP Vittoria 2 11 7

11:41 Ammonizione per l’atleta dell’Uruguay, 4-0 per la spagnola che poi allunga con un calcio in corazza: 6-0

11:40 Calcio in testa per Cerezo Iglesias, 3-0 per lei

11:38 altro calcio da due per Cerezo Iglesias che chiude il primo round sul 4-11 (4 ammonizioni per la spagnola). Parte il secondo

11:37 Calcio rapidissimo alla testa per Cerezo che don un’ammonizione segna il parziale di 8-1

11:37 Ammonizione Grippoli Gagliardo: 5-0 per la spagnola

11:35 Doppio calcio al corpo per Cerezo Iglesias, subito 4-0 per lei

11:33 Si torna alla categoria -49kg. Si sfidano Maria Sara Grippoli Gagliardo (Uruguay) e la spagnola Adriana Cerezo Inglesias (Spagna), molto apprezzata nonché numero 2 del seeding

11:30 Termina con un trionfo di ammonizioni il secondo round. Jendoubi vince la sfida 2-0 (5-3, 9-3), andrà ai quarti con Lewis.

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 JENDOUBI Mohamed Khalil (1) TUN Vittoria 2 5 9 KORNEEV Lev (17) SRB 0 3 3

11:28 Accolto il review. Parziale di 4-0 per Jendoubi. Ma c’è un’altra richiesta accolta! 7-0 adesso

11:28 Calcio alla testa per il tunisino che prova il controgirato alto. Review in corso

11:27 Ammonizione per il serbo, 1-0 Jendoubi

11:24 Succede tutto in dieci secondi: 5-3 per Jendoubi grazie a un calcio alla testa e uno al corpo, il serbo sferra un calcio e approfitta di un’ammonizione, ma perde il primo round. Ora il secondo

11:23 Momenti di studio in questo primo round

11:22 Una notizia curiosa ma che non fa piacere: siamo in vistoso ritardo sulla tabella di marcia, almeno stando agli orari forniti.

11:20 Manca ancora poco e comincerà il match!

11:19 Adesso torniamo ai -58kg. Sul tatami si affrontano Mohamed Khalil JENDOUBI (Tunisia) e Lev Korneev (Serbia)

11:18 Finisce con un’ammonizone per la thailandese il secondo round:Wongpattanakit vince 2-0 (8-1. 10-1) e passa ai quarti

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 WONGPATTANAKIT Panipak (1) THA Vittoria 1 8 10 EL BOUCHTI Oumaima MAR 0 1 1

11:17 Parziale di 10-0 per l’asiatica che mette in ghiaccio il passaggio ai quarti

11:16 Review accolto: 7-0 per Wongpattanakit

11:14 Ammonizione per El Bouchti, poi Wongpattanakit sferra un calcio in testa: 4-0 per la thailandese che ora chiede anche una review

11:12 Ammonizione ma colpo da due punti per Wongpattanakit che si assicura il primo round con un altro calcio: 8-1 per lei. Ora il secondo round.

11:11 Ammonizione per la marocchina, poi arriva un calcio in testa per l’astica: 6-0 al momento

11:11 Calcio sulla corazza per Wongpattanakit che si porta sul 2-0

11:08 Wongpattanakit è al momento la numero 1 del ranking nonché indiziata numero 1 per il metallo più pregiato. Comincia l’incontro!

11:07 Attenzione, momento importante nella categoria -49 kg. Sta per salire sul tatami la temibilissima thailandese WONGPATTANAKIT Panipak che se la vedrà con la marocchina EL BOUCHTI Oumaima

11:05 Finisce così! Lewis avanza ai quarti e batte Issaka Garba per 2-0 (2-5, 4-6)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ISSAKA GARBA Nouridine (9) NIG 0 2 4 LEWIS Bailey (8 AUS Vittoria 2 5 6

11:05 Tanti colpi sferrati in pochi secondi. Al momento Lewis comanda 6-3

11:02 Sciolto l’australiano che con un calcio segna i primi tre punti del secondo round

10:59 Un po’ scoordinato l’africano. Il primo round se lo prende Lewis che chiude però con una penalità: 2-5 per l’oceanico che si prende un’altra ammonizione. Ora il secondo round

10:57 Accolto il ricorso: parziale di 5-0 per l’australiano

10:56 Calcio alla corazza per Lewis. 2-0 per l’australiano che ora chiede anche un review

10:55 Vistosa differenza di altezza tra i due combattenti, al momento in fase di studio

10:54 Comincia il match!

10:52 Si torna alla categoria -58kg maschile! Sul tatami ci sono Nourdine ISSAKA GARBA (Niger) e l’australiano Bailey LEWIS

10:50 Calcio in testa e 10-0 per Abutaleb che si prende il match dominando il terzo round uscendo fuori da una situazione di grande difficoltà. 2-1 il risultato finale (2-6, 5-4, 10-0)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 ABUTALEB Dunya Ali M (9) KSA Vittoria 2 2 5 10 SEMBERG Abishag (8) ISR 1 6 4 0

10:49 Ancora un calcio in corazza per Abuteleb che ora va sul 7-0 quando mancano pochi secondi alla fine del match

10:47 Calcio in corazza per Abutaleb che ha completamente ribaltato l’inerzia! Semberg sotto shock. Intanto la saudita chiede una review, respinto.

10:46 Calcio in testa per Abutaleb! Tre punti per lei!

10:45 Si va al terzo round! 5-4 per Abutaleb. Match sull’1-1

10:45 Calcio in testa per Abutaleb che ribalta la situazione a nove secondi dalla fine: 5-4

10:44 Seconda ammonizione per Semberg, 4-2

10:43 Accolto il reclamo, calcio pieno al viso: 4-1 per Semberg

10:41 Gam-jeom anche per l’israeliana che però ora chiede una review per un calcio alla testa

10:41 Gam-jeom per Abutaleb che calcia al di sotto della cintura. 1-0 Semberg

10:38 Chiede un calcio alla testa l’israeliana, accolto. Semberg chiude il primo round sul 6-0. Adesso il secondo round.

10:36 Calcio al corpo per Abutaleb che accorcia: 3-2

10:36 Calcio in testa per Semberg che si porta sul 3-0

10:34 Comincia l’incontro tra due combattenti davvero molto alte

10:33 Si torna alla -49 kg femminile. Sul tatami ABUTALEB Dunya Ali M (Arabia Saudita) e SEMBERG Abishag (Israele)

10:31 Un altro calcio chiude i conti in 33 secondi! 12-0 per Park che, ricordiamo, è nella parte alta del tabellone, opposta a quella di Vito Dell’Aquila. Il sudocoreano vince in scioltezza 2-0 (12-0, 12-0).

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 PARK Taejoon (5) KOR Vittoria 2 12 12 GRANADO Yohandri (12) VEN 0 0 0

10:30 Prima un calcio alla testa, poi un calcio a rotazione elegantissimo: 10-0 e passeggiata di salute per Park

10:29 Altro calcio per Park che si porta subito sul 2-0 nel secondo round

10:26 Dominio totale del sudcoreano che segna il 10-0 con un pugno. Grande facilità per l’asiatico che chiude il primo round per superiorità (12-0)

10:26 Altri due calci in testa per Park che si porta sul 9-0

10:25 Grande ritmo di Park che sfodera subito un calcio alla testa: 3-0 per lui

10:24 I combattenti raggiungono il tatami. Si comincia!

10:22 Adesso torniamo in campo maschile con la categoria -58 kg! Si stanno per sfidare il sudcoreano PARK Taejoon e il venezuelano GRANADO Yohandri. Sfida molto interessante.

10:19 Doppia ammonizione per Sousa. Il terzo round finisce quindi 5-5. In virtù del regolamento, visto la somma delle ammonizioni (cinque), passa Dhahril per 2-1 (0-0, 6-3, 5-5)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 SOUZA Daniela Paola (5) MEX 1 0 6 5 DHAHRI Ikram (12) TUN Vittoria 2 0 3 5

10:18 CALCIO GIRATO ALLA TESTA sferrato al fotofinish per Sousa!!

10:17 Doppia ammonizione per Sousa, adesso Dhahril è sul 3-0

10:16 Calcio in testa per Sousa che chiede la review, respinta

10:15 Gam-jeom per messicana, 1-0 Dhahril

10:13 Calcio in testa per Dhahril che ora chiede la review, respinta. Il secondo round se lo prende Sousa per 6-3. Adesso il terzo e decisivo atto sul parziale di 1-1. Sarà il primo terzo round di giornata

10:12 Doppio calcio in testa per Sousa che si porta sul 6-0, risponde la tunisina, adesso il parziale è di 6-3

10:11 Dinamica simile a quella del primo round al momento, la messicana sembra più attiva ma meno incisiva.

10:09 Nulla di fatto in questo primo round, ma vince la tunisna Dhahriil primo round per più colpi toccati

10:08 Normali fasi di studio al momento, la tunisina sembra molto dinamica con il gioco di gambe anche se troppo sulla difensiva

10:06 Comincia l’incontro!

10:05 Si torna nella categoria -49 kg. Si sfidano agli ottavi SOUZA Daniela Paola (Messico) e DHAHRI Ikram (Tunisia)

10:03 Ravet vince l’incontro per 2-0 (6-7, 5-2)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 GURTSIEV Georgiy (13) AIN 0 6 2 RAVET Cyrian (4) FRA Vittoria 1 7 5

10:02 INCRDIBILE! Due penalità per Ravet che poi subisce un calcio in rotazione da parte dell’atleta neutrale! Prima Gurtsiev era passato in vantaggio, ma l’arbitro ha cancellato il colpo. Situazione sul 5-2 per il transalpino

10:01 Penalità per il neutrale che cade. 4-0 Ravet

10:00 Calcio alla testa per il Francese: 3-0 Ravet

9:58 Atteggiamento davvero ambizioso del francese che sta dando tanto fastidio a Gutsiev in queste prime battute del secondo round. Atteggiamento difensivo del transalpino

9:56 Bravo il francese che pareggia i conti sullo scadere con un calcio al corpo e uno in testa, poi una penalità del neutrale consente al padrone di casa a imporsi nel primo round per 6-7. Davvero clamoroso il francese che ribalta tutto il 30 secondi. WOW! Ora il secondo round

9:55 Il neutrale chiede la review per un altro calcio in testa. Accolto. 6-0 per Gurtsiev, il francese accorcia le distanze con un calcio al corpo

9:54 3-0 per Gurtsiev con un calcio in testa

9:53 Bravo Ravet a neutralizzare i colpi di un Gurtsiev motivato ad incidere subito

9:52 Pandemonio al Grand Palais per ‘atleta di casa. Comincia l’incontro

9:49 Si torna nella -58kg e si alza la tensione al Grand Palais: si sfidano il francese RAVET Cyrian e il neutrale GURTSIEV Georgiy, argento ai Mondiali. E’ il primo ottavo della categoria

9:47 Pugno di Stojkovic che adesso si porta sul 6-5, grande prova per la croata che si impone per 2-0 (0-0, 5-6)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 KAFADAR Josipa (13) CAN 0 0 5 STOJKOVIC Lena (4) CRO Vittoria 2 0 6

9:47 Calcio girato per Stojkovic che pareggia i conti!

9:46 Pugno per la croata che accorcia le distanze sul 2-1. Kafadar chiede una review per un calcio, accolto. 3 punti per lei e parziale di 5-1

9:45 Calcio al corpo della canadese Kafadar che si porta sul 2-0

9:43 Nulla di fatto a livello di colpi validi, ma la croata Stojkovic si aggiudica il primo round avendo toccato più volte la corazza della rivale. Ora il secondo round.

9:42 Fase di studio in queste prime battute. Le avversarie non riescono a finalizzare i rispettivi colpi.

9:41 Inizia l’incontro!

9:40 Cominciano gli ottavi della categoria -49 kg femminile: si sfidano Josipa KAFADAR (Canada) STOJKOVIC Lena (Croazia)

9:36 Altro calcio al corpo per Yaser Ismail che chiude il secondo round con il punteggio di 4-0. Il palestinese batte Tiranvalipour (che riceve una penalità alla fine) per 2-0 (4-3, 5-0)

Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 YASER ISMAIL Omar (15) PLE Vittoria 2 4 5 TIRANVALIPOUR Hadi (18) EOR 0 3 0

9:35 Calcio al corpo per Yaser Ismail che allunga 2-0

9:33 Calcio al corpo per Tiranvalipour che accorcia sul 4-2, poi una penalità del palestinese porta il parziale sul 4-3. Ma è troppo tardi. Il primo round è di Yaser Ismail. Ora il secondo

9:31 Yaser Ismail chiede la review per un calcio in testa. Reclamo accettato: 4-0 per lui. Il palestinese sfrutta le sue leve lunghe.

9:30 Gam-jeom per Tiranvalipour, un punto per il palestinese

9:28 Sta per cominciare il secondo e ultimo Qualification Round, poi sarà la volta degli ottavi

9:26 Si torna nella categoria -58 kg con il secondo e ultimo Qualification Round. Si sfidano YASER ISMAIL Omar (Palestina) e il rifugiato TIRANVALIPOUR Hadi, quest’ultimo particolarmente legato all’Italia

9:23 Quarta ammonizione per Da Costa Da Silva Pinto. 1-4 per la marocchina che però non ha brillato. Finisce così: El Bouchti batte Da Costa Da Silva Pinto 2-0 (1-2, 1-4)

da COSTA da SILVA PINTO Ana (16) TLS 0 1 1 EL BOUCHTI Oumaima MAR Vittoria 2 2 4

9:23 Ancora una penalità per Da Costa Da Silva Pinto. 1-3 per El Bouchti

9:21 Secondo Gam-jeom per la combattente di Timor Est, torna in vantaggio El Bouchti

9:20 due Gam-jeom per parte in queste prime battute di secondo round

9:19 Punto di pugno per El Bouchti che si porta sul 2-1 sfruttando un gam-jeom dell’avversaria. La marocchina chiude il primo round in vantaggio di 1-2. Adesso il secondo round.

9:18 Gam-jeom per la marocchina, punto per Da Costa Da Silva Pinto

9:17 Fase di studio in queste prime battute, entrambe prediligono la gamba davanti, tipico del taekwondo femminile

9:17 Comincia l’incontro!

9:16 Le combattenti stanno raggiungendo il tatami

9:13 Ci si sposta nella categoria -49 kg. Sta per cominciare il Qualification Round tra da COSTA da SILVA PINTO Ana (Timor Est) e la marocchina EL BOUCHTI Oumaima.

9:10 Respinto il reclamo di Biop. Finisce così: Korneev batte Biop per 2-0 (3-6, 0-5). Il serbo approda nella parte alta del tabellone

Punteggio Round 1 Round 2 DIOP Bocar (16) SEN 0 3 0 KORNEEV Lev (17) SRB Vittoria per punteggio finale 2 6 5

9:09 Biop chiede una review per un calcio al viso

9:08 Calcio al corpo, 5-0 per Korneev che vede la vittoria

9:08 Calcio in testa per Korneev che segna 3 punti

9:07 Chiesta una review per un calcio di Korneev. Nulla di fatto

9:06 Il primo round finisce 3-6 per Korneev, adesso il secondo round

9:04 Calcio al corpo di Biop che accorcia le distanze: 2-6

9:03 Due punti di pugno per Korneev che si porta sul 7-0

9:02 Subito aggressivo Korneev che con un calcio in testa e un calcio al corpo e in rotazione marca 5 punti

9:01 I due combattenti raggiungono il tatami. Tutto pronto per l’inizio del match

9:00 Comincia il primo incontro valido per il Qualification Round della categoria -58 kg, ovvero per i preliminari: si sfidano il senagalese DIOP Bocar e il serbo KORNEEV Lev

8:58 In corso la presentazione della giuria

8:55 Pubblico già numerosissimo al Grand Palais, venue mozzafiato che ha già ospitato le competizioni di scherma

8:53 Cosa aspettarsi da Ilenia Matonti? L’azzurra debutterà con un’avversaria davvero tosta: si tratta della Campionessa del Mondo in carica Merve Dincel Kavurat. Un tabellone impegnativo per la combattente che, dal canto suo, sarà libera di disputare una gara libera da pressioni

8:50 Ancora dieci minuti e cominceranno i match al Grand Palais

8:47 Il tabellone di Vito Dell’Aquila è complessivamente buono, anche se dalla sua parte sono presenti un paio di combattenti sulla carta abbordabili ma molto fastidiosi. Pensiamo ad esempio al veterano argentino Lucas Guzman o al talento iberico Adrian Vicente Yunta, già bronzo agli scorsi Mondiali

8:45 Davvero ricco il programma di questo day-1. Il sipario si alzerà alle 9:00 con i turni del “Qualification Round”. Gli ottavi invece cominceranno a partire dalle 9:33. Ma per i nostri azzurri si dovrà aspettare: Matonti infatti sfiderà la turca Merve Dincel Kavurat alle 12:25, Dell’Aquila affronterà il kazako Samirkhon Ababakirov alle 12:37

8:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano venti minuti all’inizio di questa lunga giornata di gare

Amici di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di competizioni di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà un day-1 particolarmente ricco di emozioni in chiave Italia, in quanto saliranno sul tatami del Grand Palais Vito Dell’Aquila, impegnato nella categoria -58 kg, ed Ilenia Matonti, in forza nella -49 kg.

Due combattenti, due storie molto diverse. Il nativo di Mesagne deve infatti difendere l’oro conquistato tre anni fa a Tokyo 2020. Non sarà facile, considerato un tabellone buono ma che nasconde non poche insidie dettate dalla presenza di avversari comunque fastidiosi. Il cammino del pugliese comincerà con il kazako Samirkhon Ababakirov, avversario con cui l’azzurro vanta dei precedenti positivi.

Matonti invece sarà una vera mina vagante del torneo, e si ritroverà pronti-via a fronteggiare la Campionessa del Mondo in carica Merve Dincel Kavurat con l’obiettivo di assorbire quanta più esperienza possibile dalla prima rassegna a cinque cerchi della carriera.

La giornata comincerà alle ore 9:00 con i primi contest di qualificazione. Matonti è attesa sul tatami alle ore 12:25, mentre Vito Dell’Aquila alle 12:37.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare riservate alla categoria -58 kg maschile e -49 kg femminile di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Round dopo round, calcio dopo calcio, colpo dopo colpo. Per non perdere davvero nulla. Si parte alle 9:00. BUON DIVERTIMENTO!