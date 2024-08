LIVE Sonego-Paul, US Open 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa dopo il trionfo a Winston-Salem

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno degli US Open tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul.

L’azzurro viene da un trionfo a Winston-Salem, il terzo titolo della carriera e nel circuito maggiore (tutti in tornei ATP 250) che ha dato grande fiducia all’ex n.21 del mondo. Quando si trova in queste condizioni, il torinese è pericolosissimo. A farne le spese potrà essere uno dei favoriti per arrivare fino in fondo allo Slam di casa, la testa di serie n.13 Tommy Paul.

Sul cemento l’americano è battibile da pochi eletti, c’è riuscito questo mese Flavio Cobolli a Cincinnati, sfruttando una superficie estremamente rapida e reattiva al suo kick, e una versione molto fallosa dell’USA. Vincendo, Sonego consoliderebbe la sua ritrovata posizione all’interno dei primi 50 giocatori del mondo, questa settimana gioca lo Slam newyorchese da n.48 del mondo.

Insomma, ci vuole un’impresa. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno degli US Open tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul. Si parte come 2° match dall’una di notte sul Louis Armstrong, dopo Paolini!