LIVE Sinner-Rublev, ATP Montreal in DIRETTA: il primo ostacolo di livello vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev.

Ci si gioca l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montreal a partire dall’una di notte, salvo imprevisti causati dal prolungarsi delle partite precedenti. L’azzurro ha esordito direttamente al 2° turno nella giornata di giovedì contro Borna Coric, e non ha avuto modo di giocare il 3° turno contro Alejandro Tabilo. Il “doppio turno” odierno, non era proprio il massimo auspicabile alla vigilia. Vedremo se il numero 1 del mondo gestirà il tutto in modo ottimale.

Di fronte, il primo giocatore di rango che nella carriera di Sinner è ricorso. Il russo è in fase calante in questa stagione, nonostante la vittoria nel 1000 di Madrid, le sue prestazioni hanno seguito un andamento molto altalenante. Al momento rimane numero 6 del mondo, e nella giornata secca può essere pericoloso per chiunque. Primo test importante per Sinner dopo il torneo di Wimbledon.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Si parte all’una!