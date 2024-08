LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: le sciabolatrici per la sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Penultimo giorno di competizione al Grand Palais, e l’Italia ci arriva dalla delusione degli spadisti. Oggi, nella sciabola femminile a squadre, una medaglia azzurra sarebbe qualcosa più che una sorpresa.

Per provare ad arrivare in zona medaglia le sciabolatrici dovranno fare un mezzo miracolo. Il terzetto titolare sarà quello visto nella gara individuale: Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio. Tutte e tre in individuale sono state eliminate al primo turno, e questa è l’arma che l’Italia ha più faticato a qualificare per la capitale transalpina. Con loro ci sarà la riserva Irene Vecchi, che potrebbe anche tornare utile. L’esordio ai quarti di finale (13.00) sarà difficilissimo, contro l’Ucraina del bronzo individuale Olga Kharlan. Le ucraine sono una squadra trascinata dalla propria campionessa, numero tre del seeding e veramente difficile da battere.

In caso di miracolo le azzurre in semifinale affronteranno la vincente di Ungheria-Giappone, con le magiare nettamente favorite. Per la medaglia d’oro c’è comunque una squadra nettamente una spanna sopra le altre: la Francia. Transalpine che hanno monopolizzato la finale individuale, e al primo turno avranno un assalto di riscaldamento contro l’Algeria. Francesi che vogliono assolutamente riscattarsi dalla delusione di ieri, quando hanno mancato l’accesso alla finale per l’oro di spada maschile. Molto equilibrato l’ultimo quarto di finale, che vedrà contrapposte Corea del Sud e Stati Uniti.

I quarti di finale saranno tutti in contemporanea a partire dalle 13.30, con le sciabolatrici italiane che inizieranno il loro percorso con l'Ucraina, in un assalto difficilissimo.